Ikke til at kende: Hippie-hår og fuldskæg hjalp morderisk flugtkonge

Et totalt forandret udseende har i 18 måneder hjulpet den flygtede narko-gangster og morder Shaun Walmsley til at gå under radaren hos dusørjægere, Europol og Merseyside Police.

Den nu 29-årige brite blev i 2014 idømt livsvarigt eller mindst 30 års fængsel for det makabre knivdrab på en rival i det nordlige Englands narkomiljø. I den forbindelse optrådte han glatbarberet og med karseklippet isse.

Det gør den storkriminelle gangster ikke mere.

Hår til skuldrene og fuldskæg

I et hidtil vellykket forsøg på at bevare friheden har Shaun Walmsley efter sin flugt under en udgang fra Walton-fængslet i Liverpool i februar 2017 ifølge Daily Mail og The Guardian anlagt et usoigneret vagabond-look med langt hår ned til skuldrene og viltert fuldskæg.

De britiske myndigheder troede, den efterlyste desperado havde lagt Storbritannien bag sig. Europol havde derfor efterlyst Shaun Walmsley, og der var sat en dusør på 166.000 kroner til folk, som kunne bidrage til hans tilfangetagelse.

Men tirsdag dukkede han op i et Audi-personkøretøj i en forstad til Leeds. Med stor sandsynlighed som følge af et tip til Merseyside Police.

Betjente i to biler afskar den forvandlede morder vejen, og efter et kortvarigt håndgemæng på åben gade var 18 måneders liv i frihed nogle minutter senere overstået for Shaun Walmsley.

Passiviseret med elektrochok

Det viser billeder, som politiet har valgt at offentliggøre. De viser, at Shaun Walmsley eller en kammerat tilsyneladende blev passiviseret med elektrochok.

Shaun Walmsley påkaldte sig også stor opmærksomhed i 2014, da han sammen med en kammerat blev anholdt og senere dømt for at dræbe en hjælpeløs mand med 28 knivstik, og sidste år, da det lykkedes ham at flygte.

Bøller fra det kriminelle miljø i Storbritannien hjælper her Shaun Walmsley med at flygte i februar 2017. De truede vagterne med skydevåben og knive. Foto: Merseyside Police

To bøller i hættetrøjer truede ved den lejlighed med skydevåben og knive vagterne til at give slip på fangen uden for Aintree University Hospital i Liverpool. De åbnede hans håndjern, og kort efter var fangen væk.

Shaun Walmsley havde forinden sultet sig i fængslet og brugt sit vægttab til at foregive, at han var syg og havde brug for sygehus-behandling.

Flugten var angiveligt orkestreret af gangsterens kontakter i det kriminelle miljø. Det lykkedes ham bagefter at skaffe falske id-papirer og en ny mobiltelefon, som politiet ikke kunne spore.

Politiet har siden flugten modtaget en del henvendelser. Om dusøren nu kommer til udbetaling, er ikke meldt ud til britisk presse.