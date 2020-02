Ikonisk hotel overtændt: - Har det ad helvede til

En voldsom brand hærger på Hotel Julsø ved Himmelbjerget.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi.

- Vi fik anmeldelse om branden klokken 06.40, og vi arbejder på stedet. Hele bygningen er overtændt og brænder nok ned til grunden.

- Folk skal holde sig væk fra området for at give ro til arbejdet, da der ikke er megen plads på vejene, siger vagtchef Torben Wind.

Branden har ikke fat i stuehuset ved siden af, hvor ejerne bor.

Alle er reddet ud, og ingen er i fare i forbindelse med branden.

Et øjenvidne melder om store røgsøjler.

Hotel Julsø er over 150 år gammelt.

'Jeg har det ad helvede til'

51-årige Pasquale Ceravolo, der ejer hotellet sammen med sin kone, Kristina, var i Italien, da han fredag morgen fik besked om sit brændende hotel.

- Jeg prøver at finde en flyvemaskine. Jeg vil meget gerne hjem til min familie og mit gamle hotel.

Pasquale var i Syditalien for at besøge sin syge mor, der ligger for døden.

- Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har det ad helvede til. Min gamle mor har måske kun få dage tilbage at leve i, og nu skal jeg til Danmark på grund af branden. Mine to døtre og kone står alene med det her. Jeg er meget ked af det.

- Jeg elskede det hotel. Det har været hele mit liv, siger han til Ekstra Bladet.

