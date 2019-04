Ikonisk klubhus brændt ned

Natten til lørdag er klubhuset ved B 1901's fodboldanlæg i Nykøbing Falster brændt ned.

Det gamle træhus har stået på grunden siden 1903, men det har ikke været til at redde. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Umiddelbart vurderer vi, at to tredjedele er brændt fuldstændigt ned. Vi fik anmeldelsen klokken 05.44, men vi skulle have styr på situationen dernede nu, siger vagtchef Jan Nielsen.

Han fortæller videre, at der ikke er nogen tilskadekomne under branden. Politiet har endnu ikke opklaret, hvad der har startet branden, men de har en formodning om, at det skyldes en kortslutning.

- Vi har ikke fastlagt brandårsagen endnu, men vi har en teori om, at branden er begyndt i en printer, og der derfor er tale om en teknisk kortslutning. Men det skal vi have undersøgt til bunds, siger Jan Nielsen til Ekstra Bladet.

Landsholdslegenders hjemsted

Det er ikke hvem som helst, der har klædt om til kamp i det mere end 100 år gamle klubhus. En ung Morten Olsen skiftede i 1970 som 21-årig til Nykøbing-klubben, hvor karrieren for alvor tog fart. To år senere solgte klubben ham til Belgien.

En anden tidligere dansk storspiller og landsholdstræner har også slået sine folder i B 1901 - nemlig Kurt Nielsen. I mange år var han fast inventar i klubhuset, som omkring det forrige århundredeskifte blev opført i træ.

- Netop det faktum, at det traditionsrige klubhus fra Kurt Nielsens tid hovedsagligt er af gammelt træ, har betydet, at der har været noget at kæmpe med for brandvæsnet, understreger vagtchef Jan Nielsen.