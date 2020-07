Ikoniske statuer fjernet fra park

Fredag blev to statuer af den italienske opdagelsesrejsende Christopher Columbus fjernet i Chicago. En i Grant Park og en anden i distriktet Little Italy.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

En lille skare af mennesker var kommet for at overvære nedrivningen i Grant Park, der fandt sted klokken 03.00 om natten, mens arbejderne brugte en stor kran til at fjerne statuten.

Begejstringen for de tilstedeværende var til at føle på, da forbipasserende jublede, og biler dyttede, mens statuen blev pillet ned.

Politiet ser på, mens statuen af Christopher Columbus bliver taget ned. Foto: Ritzau Scanpix / DJ Miller

Planen om at fjerne statuerne blev igangsat torsdag, hvilket resulterede i timevis vokale konfrontationer mellem to lejre, hvor den ene gruppe ville bevare monumentet, mens den anden gruppe så statuen revet ned.

For en uge siden, 17. juli, kolliderede demonstranter med politiet, der måtte trække til anholdelser og knippelsuppe for at holde demonstranter nede, efter demonstranter skød fyrværkeri og kastede sten mod politiet.

Det skete, fordi demonstranter forsøgte at vælte monumentet.

- Statuen blev taget ned som følge af indsatsen fra sorte og aktivister, der kendte til Columbus' virkelige historie, og det, som han repræsenterer, siger Stephen Cuevas, en lokal beboere, der vidnede afmonteringen af statuen, til Chicago Sun-Times.

Føderal indblanding

Afmonteringen af statuerne kommer efter, at Donald Trump har indsat føderale håndlangere i byen, der skal afhjælpe den kriminalitet, som Chicago er genstand for.

Det har medført en række af bekymringer, hvor borgerne især frygter for deres ret til demonstrere.

En gruppe aktivister har anlagt et sagsanlæg torsdag, hvor de forsøgte at blokere for de føderale agenters tilstedeværelse under lokale protester og stoppe dem i at blande sig i det lokale politis arbejde.

Arbejdere i gang med at fjerne statuen af Christopher Columbus i Grant Park, Chicago. Foto: Kamil Krzaczynski / Ritzau Scanpix

I Oregon har statslige embedsmænd sendt et lignede sagsanlæg, efter at føderale agenter har indtaget byen efter to måneders protester i Portland som følge af George Floyds død i Minneapolis.

Demonstranter på tværs af amtet har opfordret til at få statuen revet ned, fordi Columbus ifølge en stor del amerikanere er ansvarlig for folkedrab og udnyttelse af indfødte amerikanere.

Statuen i Grant Park blev i forrige måned vandaliseret, mens statuer af Columbus i resten af USA også er blevet udsat for hærværk eller revet ned.

Christopher Columbus er kendt for at være den første opdagelsesrejse i USA. Amerikanere har fri 10. oktober, hvor de fejre 'Columbus Day' - en dag, der sikkert fremtidigt skal revurderes.