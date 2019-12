Ild i altan: - Fire knægte har skudt med kanonrør

Ifølge en beboer fra etageejendommene på Sydvejen i Helsingør i Nordsjælland, har kanonrør været vendt mod vinduerne flere gange den seneste måned.

2. juledag gik der ild i en altan. Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi formoder, at branden er startet ved, at noget fyrværkeri er ramt op på altanen. Vi ved ikke, om man har sigtet derop, eller om det er et uheld.

- Flere personer i området siger, at der har stået personer og affyret den retning, siger vagtchef Daniel Cunneely.

Der er ifølge en beboer længe blevet skudt mod vinduer i ejendommen. Foto: Privatfoto

En beboer, som ikke ønsker at stå frem med navn, er frustreret over kanonrørene.

- Det er ubehageligt, da jeg har oplevet flere unge skyde med kanonrør mod bygninger herude, også mod den bygning jeg bor i. Det er forløbet hele måneden, men det er først nu, at det er gået ud over nogen.

- Fire knægte har skudt med kanonrør mod en etageejendom. Der er så en af dem, der er fløjet ind og har tændt ild i altanen, siger han. Ekstra Bladet er beboerens identitet bekendt.

Vagtchef Daniel Cunneely kan dog ikke fastslå, at branden er sket på den måde.

- Vi skal undersøge sagen nærmere, da vi har noget overvågningsvideo, vi skal have gennemgået, siger han.

