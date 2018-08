Amerikansk politi har anholdt og sigtet en 24-årig mexicaner for mordet på den 20-årige student Mollie Tibbetts, der forsvandt sporløst efter en jogging-tur for fem uger siden

Det var breakings news, da amerikansk politi i går offentliggjorde, at man havde fundet liget af den 20-årige student Mollie Tibbetts, der forsvandt sporløst efter en jogging-tur for fem uger siden. Og nu er det igen en national nyhed, at politiet har anholdt og sigtet den kun 24-årige illegale mexicanske immigrant Cristhian Bahena Rivera for mordet på Mollie.

Cristhian Rivera har ifølge politiet i staten Iowa indrømmet, at han, den dag Mollie forsvandt, fulgte efter hende, mens hun løb en jogging-tur i et skovområde, der førte til en mark. Det var også Christhian Bahena Rivera, der ledte politiet frem til den majsmark, hvor de fandt liget af den 20-årige Mollie gemt under nogle majsstængler.

Den smilende Mollie blev myrdet og gemt i en majsmark. (Foto: AP)

Myndighederne i Iowa oplyser også, at den 24-årige Christhian Rivera er en illegal mexicansk immigrant, der har opholdt sig ulovligt i USA gennem flere år. Ifølge AP har han gennem de sidste fire år arbejdet på en lokal gård i nærheden af den lille by Brooklyn, hvor Mollie boede.

Ifølge kriminal-chefen Rick Rahn kan Christhian Rivera se frem til livsvarigt fængsel, hvis han bliver tiltalt og dømt i sagen.

Mollie Tibbetts, der studerede psykologi på universitetet i Iowa, havde været efterlyst i ca. fem uger, siden hun tog en jogging-tur med start fra sin kærestes hus i Brooklyn, en lille by i Iowa med kun 1500 indbyggere.

Her er området ved den lille by Brooklyn i staten Iowa, hvor Mollie blev myrdet. (Foto: AP)

Kriminal-chefen Rick Rahn ønsker ikke at give detaljer med henblik på, hvordan Mollie blev myrdet, fordi sagen stadig er under efterforskning, og fordi liget af Mollie formelt skal identificeres.

Ifølge Rick Rahn har den sigtede Christhian Rivera fortalt politiet, at han den 18. juli så Mollie løbe i et skovområde og nærmede sig hende. Han løb både ved siden af hende og bag hende. På et tidspunkt havde Mollie stoppet op og taget sin telefon frem og truet med at ringe til politiet. Christhian Rivera fortsatte dog med at forfølge hende, ind til han til sidst overfaldt og bortførte den unge kvinde.

Gennembruddet i sagen kom ifølge Rick Rahni forbindelse af en grundig afhøring af beboere i et område omkring Brooklyn, hvor man fandt frem til en person, der havde installeret et overvågningskamera. I den forbindelse fandt man optagelser af Mollie, mens hun løb på grusvejen samt en sort bil af mærket Chevy Malibu, der kunne spores direkte til Christhian Rivera.

Familie og venner til Mollie Sibbetts græder utrøstelig under pressekonferencen omkring mordet på den 20-årige kvinde. (Foto: AP)

I forbindelse med en længere afhøring af Rivera i mandags afslørede den 24-årige mexicaner, at han begyndte at gå i panik, da Mollie truede med at ringe til politiet, fordi han fulgte efter hende. Og det førte til et midlertidigt hukommelsestab for ham. Hans hukommelse omkring dagen kom dog igen, fordi han huskede, at han i sin bil sad med hendes høretelefoner på skødet, mens han vidste, at han havde placeret hende i bagagerummet, hvor han også senere så, at hun var oversmurt med blod på sit hoved. Herefter slæbte han hende ud på en afsides liggende majsmark, hvor han gemte hende under nogle majsstængler.

Anholdelsen af den illegale mexicanske immigrant er politisk sprængstof i USA, hvor præsident Trump blandt sine valgløfter lovede, at han ville bygge en mur mellem USA og Mexico for at holde illegale immigranter væk fra USA.

Under et besøg i West Virginia i tirsdags refererede Trump også til den meget omtalte sag:

'I så hvad der skete med den smukke, utrolige unge kvinde. Det skulle aldrig være sket. Han var illegalt i vores land. Immigrations-lovene er vanærende for USA. Vi skal ændre dem.', sagde Trump.

Kriminalchefen Rick Rahn under pressekonferencen i forbindelse med den meget omtalte mordsag. (Foto: AP)

Den 24-årige Christhian Rivera kan forvente livsvarigt fængsel, hvis han bliver dømt for mordet på Mollie. (Foto: AP)