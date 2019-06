Imponerende syn: Lyn slår ned i Øresundsbroen

De seneste dage er Danmark igen og igen blevet ramt af store mængder regn og adskillige lynnedslag, og lørdag har ikke været nogen undtagelse.

Her er det især Sjælland, der har stået for tur, hvor en front med massevis af lynnedslag er skyllet ind over især den østlige del af øen.

Ét af de mange lyn ramte lige på den ikoniske forbindelse mellem Danmark og Sverige, Øresundsbroen, og netop det nedslag blev fanget af den svenske fotograf Johan Nilsson. Billedet illustrerer på fornem vis den fascination, der kan være forbundet med tordenvejr, på trods af at det også udgør stor potentiel fare.

For på trods af det umiddelbart voldsomme syn, har lynnedslaget på Øresundsbroen ikke givet anledning til problemer.

- Der er lynafledere på pylonerne, så det har ikke nogen betydning. Det skulle kun være hvis det slog ned i et teknisk anlæg et sted og tog strømmen i et større område, men så har vi et reservekraftværk, som går i gang, hvis strømmen går, siger Thomas Madsen, operativ leder ved Øresundsbroen, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at det derfor langt fra er noget helt usædvanligt syn, at broen bliver ramt af lynet.

- Lynet går jo altid efter det højeste punkt. Men vi har folk, der arbejder udendørs, og dem har vi selvfølgelig taget ind. Så de arbejder indenfor i båsene i stedet for at stå ude i regnvejret. Vi skal ikke have en lignende situation som den i Kastrup, siger han med henvisning til, at en medarbejder i lufthavnen onsdag blev ramt af et lyn.

SAS' teori: Sådan blev ansat ramt af lynet

Vil undgå gentagelse

Det voldsomme vejr på det østlige Sjælland fik da også Københavns Lufthavn til at tage sine forholdsregler.

Således trak lufthavnens medarbejdere i knap en time indendørs i ly for vejret lørdag eftermiddag. Det oplyser Mikkel Krogh fra lufthavnens pressetjeneste til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at det kun har haft mindre betydning for flytrafikken, men at flere passagerer formentlig vil opleve forsinkelser i forhold til at få udleveret deres bagage. Uvejret er dog i skrivende stund drevet over, hvorfor medarbejderne har genoptaget arbejdet.

Andre steder på Sjælland har lynet også slået ned. Det er blandt andet gået ud over et hus i Mern på Sydsjælland, oplyser politiet.

- Lynet slog ned i et hus, og for at tage vores forholdsregler sendte vi en ambulance med derned for at sikre os, at manden i huset ikke var kommet noget til. Men han har det fint, og der er heller ikke sket store skader på huset, siger vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.