Indbrud kørte af sporet: To dømt for groft hjemmerøveri

To mænd på 19 år og 26 år idømt ubetingede fængselsstraffe efter et groft hjemmerøveri i Esbjerg. Anklager overvejer anke

- Bliv liggende i din seng og forhold dig i ro, så sker der dig ikke noget. Jeg har en kniv.

Den besked blev en 67-årig mand fra Esbjerg mødt med natten til 14. januar i sin egen lejlighed, da to gerningsmænd trængte ind og lyste ham i hovedet med en lommelygte. Herefter røvede de mandens lejlighed.

Retten i Esbjerg har torsdag besluttet, at en 19-årig og en 26-årig mand skal henholdsvis et år og ni måneder og to år i fængsel.

De to mænd har modtaget deres domme. Anklager Lars Vierieck vil dog overveje, om sagen skal ankes.

I den periode vil de to mænd forblive varetægtsfængslet.

- Det er klart, at den her dom vil jeg drøfte med statsadvokaten med mulighed for, at sagen skal en tur i landsretten.

- Jeg mener dybest set, at dommen er forkert, siger senioranklager Lars Vierieck til Ekstra Bladet.

Anklageren fortæller, at der var blevet rejst påstand om, at begge mænd skulle i fængsel fem år.

- Jeg vil betegne det som groft, når man trænger ind hos en uskyldig beboer midt om natten og udsætter dem for røveri. Det er usædvanlig groft, siger Vierieck.

Retten vurderede dog, at der var tale om et indbrud, der udviklede sig til et røveri. Det forsvarede de to dømte mænd sig også med i retten.

Vierieck fremhæver, at indbruddet har påvirket den nu 68-årige pensionist ret voldsomt. Siden indbruddet har manden ikke været tryg i sit eget hjem.

- Det har voldsomme konsekvenser for folk, som bliver udsat for den slags, siger senioranklageren.