Indbrud på dansk sygehus: Kan få dobbelt straf

Fredag aften klokken 23.12 modtog Fyns Politi en anmeldelse om indbrud på Middelfart Sygehus fra personalet, der kunne høre, at der var uvedkommende til stede på sygehuset.

Da politiet ankom til stedet tog de en 51-årig mand på fersk gerning.

- Han havde stjålet en helt masse ting. Fladskærme, computere, værktøj, desinfektionsservietter og håndsprit, siger vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland til Ekstra Bladet.

Gerningsmanden fremstilles i grundlovsforhør lørdag klokken 11 i retten i Odense. Her vil den nye, særlige § 81 d i straffeloven formentlig træde i kraft, da tyvekoster som for eksempel håndsprit gør, at tyveriet kan relateres til covid-19.

- Den straffelov forsøger vi at bringe i anvendelse nu. Det er første gang her på Fyn, at vi bringer den nye paragraf i anvendelse, siger vagtchefen.

Den nye paragraf i straffeloven, der gør det muligt at fordoble straffen for coronarelaterede forbrydelser, blev vedtaget i Folketinget 2. april.

Den 51-årige gerningsmand er fra Vestfyn, oplyser politiet, der ikke kan kommentere på flere detaljer om manden.