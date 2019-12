Indbrudstyv kørte galt med først bil så traktor

En 23-årig mand kørte galt to gange i forsøg på at flygte fra et indbrud

En kandidat til årets værste indbruds meldte sig på falderebet af 2019, da en 23-årig mand fredag kørte galt i først en bil og derefter en traktor efter et indbrud i Aggersund i Nordjylland.

Det skriver Nordjyllands Politi i deres døgnrapport.

Manden brød fredag aften ind i en hjem på Thorupvej, hvor han stjal en hestesaddel og et fjernsyn. Han forsøgte efterfølgende at flygte fra stedet i en stjålet bil, men kørte i grøften tæt på huset, han lige havde brudt ind i.

Bilen var ikke til at få op af grøften, så indbrudstyven besluttede sig derfor for at løbe tilbage til huset for at finde et nyt flugtfartøj i bedste GTA-stil. Valget faldt på ejendommens traktor, men det skulle ikke gå meget bedre end, at manden endnu en gang kørte galt, endda lige i nærheden af det sted, hvor han var endte med at sidde fast med bilen.

Efter traktoruheldet blev manden tilbageholdt af et vidne, inden politiet ankom og anholdte manden.