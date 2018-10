Inden Kim Wall blev fundet: Overvejede søløver i jagten på lig

Det var mod alle odds, at alle Kim Walls ligdele blev fundet i Køge Bugt, og det skete kun i et enestående samarbejde mellem Københavns Politi, Forsvarets dykkere, de svenske lighunde og havmiljøskibet Aurora med kaptajn Torben Vang.

Da det stadig så sort ud, tænkte de kreativt og lavede et forsøg, hvor de sænkede ligvæske ned på seks meters dybde, som var halvdelen af den dybde, som de mente, at ligdelene lå. Her opdagede de, at liglugten, altså den fært, som hundene opfangede, bevægede sig længere, end de regnede med.

- Det var den helt store åbenbaring, siger Jens Møller og fortæller, at de herefter allierede sig med Torben Vang, og hans beregninger om strømme og radartracket over ubådens færden gjorde, at de havde en bedre ide om, hvor de skulle søge.

Jens Møller er aktuel med bogen 'Opklaret. Drabschefens erindringer', hvor han fortæller om sit liv og nogle af de spektakulære sager, han har efterforsket og stået i spidsen for i sin karriere - de seneste syv år som chef for Afdeling for Personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, der foruden drab også beskæftiger sig med røveri, menneskehandel, seksuelle overgreb, brand og særlige sager, som efterforskes i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste, PET.

I anledning af bogudgivelsen har Ekstra Bladet talt med drabschefen om nogle af de nye detaljer om blandt andet ubådssagen, som nu afsløres.

Helt fra Bahrain

Inden man fandt ligdelene af Kim Wall havde efterforskerne været omkring mange muligheder. Endda søløver fra Bahrain, der er trænet til at lugte blod i vand.

- Vi hørte et rygte om det, fordi der var kloge mennesker, de sagde, at militæret i Bahrain havde sådan nogle. I virkeligheden er det noget, man skal som efterforsker - tænke ud af boksen. Jeg tror, at de ville have været dyrere at fragte herop end det, vi har brugt på de svenske hunde, siger Jens Møller med et lille smil og fortsætter:

- Men det virkede ikke som en seriøs mulighed at få dem transporteret op inden for en overskuelig grænse, og da vi nåede til at høre om det, var vi der, hvor vi troede, at vi forhåbentlig selv snart havde løsningen.

Det positive er, at eftersøgningen har givet noget læring til eftertiden.

- Vi har først og fremmest lært, at vi ikke havde en færdig pakke i dansk politi til at håndtere så store eftersøgninger til havs på dybt vand, siger han og fortæller, at han sammen med andre fra politiet, forsvaret og hundetjenesten har lavet et katalog af erfaringsopsamling på baggrund af ubådssagen.

- Det er så noget, som dansk politi skal vurdere videre på, om det giver mening at lave et koncept. Vi har sikret os, at de erfaringer, vi har gjort os, også kan bruges fremadrettet. Det er mit indryk at hvis vi havde haft den viden fra starten, som vi har i dag, så havde vi kunnet spare nogle timer.

