Indfører visitationszone

Østjyllands Politi indfører nu visitationszone i Aarhus i området mellem Hasle Ringvej og Vestre Ringgade.

Det skriver myndigheden i pressemeddelelse.

'Den seneste tid har der i Aarhus været flere voldelige episoder, der sandsynligvis kan relateres til en ulmende uro mellem nogle personer med tilknytning til henholdsvis Kalmargade og til Trillegården i Aarhus,' skriver politiet i meddelelsen.

Zonen træder i kraft fra og med i dag klokken 18.

Politiet tager helt nyt redskab i brug

Chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen siger i pressemeddelelsen:

'Vi vil ikke acceptere, at den her ulmende uro udvikler sig. Derfor indfører vi fra og med i dag en visitationszone i området. Samtidig fastholder vi sidste uges øgede patruljering og brug af den mobile politistation og øger vores efterforskningsmæssige tryk mod de personer, som vi mistænker for at være en del af uroen,' siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

For første gang nogensinde: Fyns Politi indfører dobbelt straf i Vollsmose

Visitationszonen løber indtil videre frem til 18. marts.