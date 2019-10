Indgår aftale: Dømte bankfolk skal betale 255 millioner kroner

Aftalen indebærer, at de dømte i sagen samlet betaler 255,5 millioner kroner, oplyser Finansiel Stabilitet i en pressemeddelelse.

Den indgåede aftale følger, efter at Østre Landsret i juni afgjorde, at den tidligere topchef og syv bestyrelsesmedlemmer fra Amagerbanken skulle betale 225 millioner kroner i erstatning til staten.

De dømte søgte efterfølgende Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret, og i forlængelse heraf har Finansiel Stabilitet ligeledes sendt ansøgning til Procesbevillingsnævnet.

- Finansiel Stabilitet har indgået aftale med de dømte om afslutning af sagen. Aftalen indebærer, at de dømte samlet betaler 255,5 millioner kroner.

- De dømte forestår selv den indbyrdes fordeling af betaling af beløbet. Som led i aftalen har begge parter trukket ansøgningerne til Procesbevillingsnævnet tilbage.

- Østre Landsrets dom er herefter endelig, skriver Finansiel Stabilitet i pressemeddelelsen.

Først frikendt

I 2017 valgte byretten at frikende den tidligere ledelse i Amagerbanken for ansvar.

Den dom ændrede sig altså tidligere i år, hvor landsretten besluttede, at den tidligere ledelse skulle betale 225 millioner kroner.

De 255,5 millioner kroner, som folkene fra Amagerbanken nu skal betale, er dog lavere end det, staten krævede i landsretten.

Da staten lagde sag an mod den tidligere ledelse, var kravet i landsretten på 375 millioner kroner.

Selv om de dømte skal betale mindre, end der før har været krav om, så mener Henrik Bjerre-Nielsen, administrerende direktør i Finansiel Stabilitet, at man er endt på et fornuftigt beløb.

- Vi synes, at 255 millioner kroner er et meget væsentligt beløb.

- Når vi indregner den usikkerhed, der er omkring det endelige udfald, hvis sagen skulle være kørt videre, så synes vi absolut, at det er et økonomisk forsvarligt grundlag at slutte sagen på, siger han.

Stort udlån

Sagen har handlet om ledelsens ansvar for et enkelt stort udlån til tre erhvervsmænd til et boligprojekt i København - herunder en kredit til valutaspekulation.

En af idémændene bag projektet var eksbokseren Hans Henrik Palm. Det gik under navnet "Østerfælled-ejendommen" og blev anlagt på Østerbro i København.

Værdien blev nedskrevet voldsomt efter finanskrisen. I stedet for at trække i bremsen fik kunderne mulighed for at dække tabet gennem valutaspekulation for lånte penge.

Landsretten har tidligere fundet det ansvarspådragende, at ledelsen i 2009 forlængede kreditten, så spekulationen kunne fortsætte.

De dømte er den tidligere direktør Jørgen Brændstrup og bestyrelsesformand Niels Erik Nielsen.

Derudover er de dømte bestyrelsesmedlemmer Villy Rasmussen, Henrik Zimino, Carsten Dan Ehlers, Henrik Ole Håkonsson, Kent Madsen og Jesper Michael Buster Reinhardt.