Indisk mand dræbt: Blev suget ind i MR-scanner

En indisk mand er død, efter han er blevet suget ind i en MR-scanner på Nair's Hospital i Mumbai i Indien.

Det skriver flere internationale medier, som AFP, Washington Post og The Guardian.

Ifølge aviserne så forsøgte den 32-årige Rajesh Maru blot hjælpe sit familiemedlem, da han blev dræbt.

Han bar et oxygencylinder i hånden, da han familiemedlemmet skulle scannes i MR-scanneren. På grund af MR-scannerens enorme magnetiske felt blev han angiveligt suget ind i maskinen, hvor han blev hårdt kvæstet. Han døde ganske kort tid efter af sine skader.

Flere af den nu afdøde Rajesh Marus efterladte sad ude foran scanningslokalet, da uheldet skete.

En onkel har sidenhen forklaret, at en ansat på hospitalet bad ham om at tage ilt-tanken med ind i rummet på trods af, at familien ikke mente, at man måtte have metal med derind.

- Vi er chokeret og fuldstændigt ødelagte, siger onklen, Jitendra Maru, til AFP.

Et andet familiemedlem Harisk Solanki fortæller, at teknikerne havde fortalt den 32-årige mand, at maskinen var slukket, så han sagtens kunne gå derind med ilt-tanken.

- Så snart Rajesh trådte ind med cylinderen, viste det sig, at maskinen alligevel var tændt. Han blev suget ind i maskinen og hans hånd satte sig fast. Hans krop hævede sig op, og han kunne ikke tale. Det er på grund af deres skødesløshed, at Rajesh døde, siger Harisk Solanki.

Politi: To personer anholdt

Dødsfaldet bliver lige nu undersøgt af politiet, som blandt andet har fået overvågningsbilleder fra hospitalet.

En talsperson for politiet i Mumbai Deepak Deoraj fortæller til AFP, at man har anholdt to personer i forbindelse med episoden.

- Vi har anholdt en læge og en anden person fra hospitalet. Vi har sigtet dem for at have forårsaget en persons død på grund af forsømmelse, siger talspersonen.

Hospitalet har endnu ikke sagt noget offentligt om dødsfaldet, men ifølge politiet så samarbejder de med hospitalet for at klarlægge forløbet.

Det er ikke første gang, at en person er blevet dræbt efter at være blevet suget ind i en MR-scanner.

I 2001 blev en kun seksårig dreng dræbt i New York, da han skulle scannes. Han blev ligeledes ramt af en oxygentank.