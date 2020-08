Indisk politi anholder 25 efter massedød af giftig spiritus

Indisk politi har anholdt mindst 25 mennesker i en sag om ulovligt produceret alkohol.

I denne uge er 86 mennesker døde i den indiske Punjab-provins efter at have drukket hjemmelavet alkohol. Noget af det er fremstillet af husholdningssprit.

Politiet har ransaget over 100 steder i provinsen og beslaglagt flere hundrede liter af den ulovlige alkohol.

Det første dødsfald skete onsdag, men politiet fik først en anmeldelse om det fredag. Derpå kom der meldinger om flere dødsfald, og politiet begyndte at undersøge, om der var en sammenhæng, siger en talsmand.

Ud over de 86 dødsfald, der foreløbig er registreret, undersøger myndighederne, om andre dødsfald kan kobles til de såkaldte baggårdsdestillerier.

Men mange af de døde er allerede kremeret, og derfor kan der ikke foretages en obduktion, skriver nyhedsbureauet AFP.

Avisen India Express skriver, at en af de mistænkte selv er død, efter at han drak sit eget produkt. Hans kone er anholdt for at sælge den ulovlige alkohol og dermed have forvoldt andres død.

Mange af Indiens fattigste har ikke råd til alkohol og køber derfor det billige hjemmebrændte. Men det sker jævnligt, at der er meldinger om adskillige dødsfald blandt folk, der har indtaget den giftige alkohol.

Flaskerne med det ulovlige alkohol sælges typisk for et beløb svarende til en krone literen.