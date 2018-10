Indisk politi anholder over 2000 i strid om menstruation

Politiet i Indien har anholdt over 2000 mennesker, fordi de forsøgte at forhindre kvinder i at nå frem til et hindutempel, siger embedsmænd i New Delhi fredag.

Konservative hinduister har hele ugen modsat sig med vold, at kvinder i alderen fra 10 til 50 år skulle nå frem til tempelkomplekset Sabarimala i delstaten Kerala.

Det var første gang, at templet var åbent, efter at domstolen ophævede en længe gældende lov om, at kvinder, der kunne have menstruation, ikke havde adgang til templet.

Kvinder, der ville nå frem til templet, blev skubbet omkuld af andre kvinder og børn, som ville forhindre dem i at nå frem. Nogle smadrede bilvinduer eller sloges med politiet, som ville opløse den ulovlige blokade af templet.

- Vi har anholdt 2061 personer, som er tiltalt for forskellige overtrædelser af straffeloven, siger en talsmand for politiet, der ønsker at være anonym.

Flere anholdelser ventes, tilføjer han.

I Indien er menstruation traditionelt blevet betragtet som urent, og det bliver af mange sat i forbindelse med skam og onde ånder. En ko siges at blive ufrugtbar, hvis en kvinde med menstruation rører den og mad bliver fordærvet.

Derfor er mange imod, at en menstruerende kvinde træder ind i et tempel eller er med i religiøse ceremonier.

Sabarimala-templet er nu centrum i en kamp om lighed mellem kønnene, hvor traditionalister står over for progressive, der ønsker en mere liberal hinduisme.

Templet er kun åbent nogle få dage årligt, og efter dommen i sidste måned i Indiens højesteret har et større antal kvinder forsøgt at komme ind i templet.