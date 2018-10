Indiske skolepiger overfaldet med jernstænger for at modsætte sig sexchikane

36 indiske skolepiger i alderen 10-14 år er blevet udsat for et voldeligt angreb med bambusstokke og jernstænger, efter de modsatte sig sexchikane fra en gruppe teenagedrenge i delstaten Bihar

36 indiske skolepiger har modtaget behandling på hospitalet, efter de er blevet angrebet af en stor folkemængde bestående af teenagedrenge og deres forældre, fordi pigerne klagede over sexchikane.

Det skriver The Guardian.

Seks drenge og en kvinde er sidenhen blevet anholdt i den nord-østlige delstat Bihar for deres rolle i angrebet på pigerne, der fandt sted på en kostskole for piger.

Forældre bistod voldeligt angreb

Både politi og vidner har udtalt, at pigerne legede på et område nær skolen, da en gruppe teenagedrenge henvendte sig til dem og kom med seksuelle tilnærmelser.

Pigerne svarede igen og modsatte sig tilnærmelserne, hvorefter drengene forsvandt fra området.

Omkring 20 minutter senere kom drengene tilbage, og flere af deres forældre var fulgt med. Bevæbnet med bambusstokke og jernstænger gik folkemængden til angreb på pigerne, der er mellem 10 og 14 år.

- De hev os i vores hestehaler, angreb os med bambusstokke, slog og sparkede, sagde Gudia, der er en af de 36 piger, der måtte på hospitalet efter angrebet.

Seksuelle overgreb er udbredte

Seksuel vold er et brændvarmt politisk spørgsmål i deltstaten Bihar, der er en af de fattigste stater i Indien.

Tidligere i år blev mere end 30 piger udsat for seksuelle overgreb på et kvindehjem i deltstaten i det nord-østlige Indien, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge en undersøgelse, hvor Reuters har spurgt 550 eksperter i kvinders rettigheder, er Indien verdens farligste land for kvinder. Det bliver blandt andet begrundet med de indiske kvinders risiko for at blive udsat for seksuel vold og for at blive tvunget til slavearbejde.

Indiske kvinder bærer skilte og lys til en demonstration, efter to voldtægtssager i Ahmadabad i Indien. En af sagerne involdverede voldtægt og mord på en blot 8-årig pige i den indisk-kontrollerede del af Kashmir. Foto: Ajit Solanki/AP

Kvinders vilkår påvirker høj selvmordsrate

I en rapport fra september, foretaget af det velrenommerede videnskabelige tidsskrift Lancet, bliver de indiske kvinders dårlige vilkår kædet sammen med deres skyhøje selvmordsrate.

36,6 procent af alle selvmord i verden begået af kvinder, sker i Indien.

Ifølge rapporten er indiske kvinder mere tilbøjelige til at begå selvmord, hvis de er gift, fra mere udviklede dele af landet og yngre end 35 år.

Det fremgår desuden, at antallet af selvmord blandt indiske kvinder er tre gange højere, end hvad man kunne forvente i et land med en lignende geografi og socioøkonomiske vilkår.

