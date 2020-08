Indkalder til pressemøde om 'kæmpe' corona-gennembrud

Den amerikanske præsident Donald Trump holder søndag klokken 18 lokal tid pressemøde om coronasituationen i USA.

Her vil han annoncere 'et kæmpe gennembrud' i behandling af corona. Det skrev præsidentens pressesekretær, Kayleigh McEnany, på Twitter sent lørdag aften amerikansk tid.

'Pressekonference med præsident Donald Trump klokken seks i morgen vedrørende et kæmpe behandlings-gennembrud om den kinesiske virus,' skrev hun.

Flere millioner smittede

Ifølge Kayleigh McEnany vil den amerikanske sundhedsminister, Alex Azar, være til stede ved pressemødet. Det samme gælder Stephen Hahn, læge og direktør for USA’s lægemiddelstyrelse.

Pressemødet vil blive afholdt omkring midnat dansk tid.

11. august meddelte Ruslands præsident, Vladimir Putin, at Rusland har produceret en vaccine mod corona, som er godkendt af det russiske sundhedsministerium. Det vides ikke, hvilket gennembrud i behandling Trump vil annoncere i aften.

5,8 millioner amerikanere har været smittet med coronavirus, siden pandemien brød ud. 180.191 mennesker er afgået ved døden.

