Indsamling runder vildt beløb

Mange har et ønske om at støtte moren, der mistede sin datter ved en tragisk ulykke. Hun blev kørt ihjel af en 21-årig, der flygtede fra stedet

Intet kan bringe hendes lille pige tilbage.

Men midt i den monumentale sorg strømmer kærligheden og medfølelsen mod moren, der onsdag eftermiddag mistede sin femårige datter, da en bil bragede ind i dem på Peter Bangs Vej i København.

En indsamling, som blev startet af en forældregruppe i den lille piges børnehave, er bare vokset og vokset den den blev startet for to dage siden, og søndag morgen har den rundet hele 400.000 kroner.

I begrundelsen for indsamlingen fremgår det, at pengene skal gå til den lille piges mor 'i håbet om at kunne give hende de bedste muligheder for at få den hjælp hun har brug for'.

Trine-Mathilde Linnebjerg, der har en søn i samme børnehave som pigens, er en af dem , der har startet indsamlingen i fredags klokken 17.

Hun ser de mange indsamlede penge som udtryk for, hvor mange der er berørte og føler med moderen i denne tragiske situation.

- Det er ikke pengene som sådan, vi er overvældet over - det er den omsorg pengene symboliserer, siger hun og fortsætter:

- Vi mærker opbakning fra hele landet. Det er ikke kun os, der kendte pigen og kender moderen, der græder med hende. Det gør hele Danmark.

- Vi er meget rørte over opbakningen, og vi er sikre på, at moderen bemærker den omsorg, så mange viser disse dage.

Politiet: Formodet flugtbilist påvirket af stoffer

Berørt forældregruppe

Da Ekstra Bladet talte med hende i fredags fortalte hun, at både børnene, forældrene og de ansatte i børnehaven var meget påvirkede af situationen.

- Det har været hårdt. Det er hårdt. Især at skulle give beskeden til vores børn. For de reagerer jo anderledes. Både fordi de er børn, men også fordi børnene reagerer så forskelligt.

Alle er blevet tilbudt krisehjælp. Både børn og personale har været i børnehaven som normalt de sidste to dage.

Lørdag blev der holdt en mindeceremoni for den femårige pige, hvor også hendes mor var til stede.

Mange var mødt op for at mindes den femårige pige. Foto: Tariq Mikkel Khan

En 21-årig mand er varetægtsfængslet, sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Politiet mener, at han var påvirket af enten bevidsthedspåvirkende eller narkotiske stoffer ved ulykken. Han flygtede dog fra stedet og blev først anholdt efter et døgn på fri fod.

Han erkender at have siddet bag rattet, da pigen blev påkørt, men hævder, at der var et uheld. Han nægter, at det skal være sket under særligt skærpende omstændigheder. Men hvad han præcist har forklaret er uvist, da dommeren valgte at lukke dørene til grundlovsforhøret af hensyn til efterforskningen.

