Indsatte får udleveret fængselsbetjentes fulde navne

En ny undersøgelse antyder, at indsatte udnytter retten til aktindsigt til at true fængselsmedarbejdere

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Med jævne mellemrum får indsatte udleveret fængselsbetjentenes fulde navne.

Det skriver Fængselsfuktionæren.

De indsatte kan søge aktindsigt, hvor de derved kan få udleveret fængselsbetjentenes fulde navne.

Truer fængselsbetjentene

Fængselsforbundet lavede tidligere en undersøgelse blandt deres medarbejdere, hvor 50 procent af de 453 medarbejdere, mente, at de indsatte udelukkende søger aktindsigt for at få udleveret navne, så de nemmere kan true personalet.

'Jeg har oplevet, at en indsat – der ifølge en anden indsat ville betale for, at jeg ville blive stukket ned – har søgt aktindsigt med mit navn', forklarer en af fængselsbetjentene i undersøgelsen.

En anden fængselsbetjent forklarer i samme undersøgelse, at det hurtigt rygtes blandt de indsatte, især bandemedlemmer, at man bare skal søge om aktindsigt for at få udleveret navne, og deres advokater meget gerne hjælper til.

Alene for at chikanere

Formand for Fængselsfurbundet Bo Yde Sørensen, ser det som et problem i forhold til fængselsbetjentenes sikkerhed.

'Det er vigtigt for mig at understrege, at indsatte naturligvis skal have mulighed at søge aktindsigt i myndighedens beslutninger. Det har dog intet med mine kollegaers fulde navne at gøre. Udlevering af navne i det omfang, der sker i dag, tjener alene et chikanøst formål,' siger han.

Der skal ske en lovændring

Bo Yde Sørensen kæmper ihærdigt for fængselsbetjentenes sikkerhed. Han mener derfor at der skal foretages en lovændring.

'Jeg har orienteret både justitsminister, Justitsministeriet og Retsudvalget om problemet, og hvis der skal ske en reel ændring her, er det udelukkende politikerne på Christiansborg og en decideret lovændring, der kan gøre en forskel. Jeg kan personligt ikke finde et eneste argument for, at det ikke sker i dag snarere end i morgen. Lad os nu beskytte de fængselsbetjente, der i forvejen er under stort pres, forklarer han til Fængselsfunktionæren.'