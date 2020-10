Indsatte tiltalt for cigarettyveri for 400.000 kroner

To mænd skal for retten, tiltalt for at have stjålet cigaretter fra købmanden i Horserød Fængsel

Der er rejst tiltale mod to tidligere indsatte i Horserød Fængsel.

De to er tiltalt for sammen at have stjålet cigaretter for i alt 404.163,45 kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Stjal fra arbejdsplads

De to indsatte arbejdede under deres afsoning i fængslets købmand.

Herfra stjal de ifølge tiltalen de mange cigaretter i perioden 1. februar - 26. april i år.

Retssagen er berammet til at komme for i sommeren 2021.

Lukket fængsel

Kriminalforsorgen bekræfter over for Ekstra Bladet, at man i maj 2020 politianmeldte de to nu tidligere indsatte.

De oplyser derudover, at de indsatte nu er overført til et lukket fængsel.

Da de sad i Horserød fængsel, der er et såkaldt åbent fængsel, havde de mulighed for at arbejde både i og uden for fængslet.

Hvordan?

Hvordan det lykkedes de to indsatte at slippe af sted med at stjæle de mange cigaretter, melder tiltalen ikke noget om.

Og hvorfor der gik knap tre måneder før det store cigarettyveri blev opdaget, må offentligheden vente med at få svar på, til sagen kommer for retten om otte måneders tid.