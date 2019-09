Indstiller eftersøgning: 34 formodes dræbt efter brand på båd

Redningsmandskabet har indstillet eftersøgningen efter de savnede personer, der var om bord på den båd, der mandag brød i brand ved øen Santa Cruz Island ud for Los Angeles i Californien.

Alle 34 savnede personer formodes døde. Det skriver AP.

Ligene af 20 personer er tirsdag blevet fundet, mens dykkere har set ligene af mellem fire og seks personer i vraget.

I alt 39 mennesker var om bord på båden, da den brød i brand, heraf seks besætningsmedlemmer. Fem af besætningsmedlemmerne befandt sig på dækket på båden og nåede at springe over bord. De øvrige passagerer befandt sig under dæk og blev fanget i flammerne.

De 20 lig, der er fundet, tæller 11 kvinder og ni mænd. Politiet skal nu forsøge at identificere dem ved hjælp af dna.

Mulig eksplosion

Det er endnu uvist, hvad der forårsagede den eksplosionsagtige brand på båden. Politiet har tidligere spekuleret i, at den kan have været udløst af tanke med propangas, der er eksploderet. Tankene bruges i forbindelse med dykning, som var formålet med turen på båden, der skulle på en tredages dykkertur ved Channel Islands National Park i Stillehavet ud for Californiens kyst.

Branden brød ud kort efter klokken 3 natten til mandag lokal tid. På det tidspunkt lå de fleste på båden og sov. Besætningsmedlemmerne, der nåede væk, søgte efterfølgende tilflugt på en fiskerbåd i nærheden.

Som følge af den voldsomme brand sank båden, hvorefter den vendte på hovedet og nu ligger på 18 meters dybde.

Vraget skal nu stabiliseres, før man kan bjærge de lig, der befinder sig om bord på båden, oplyser politiet ifølge AP.