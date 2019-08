Ingen beviser mod Esbjerg-fans i sag om fodboldvold på åben gade

Den absurde sag om fodboldoptøjer i Herning for et år siden fortsatte i dag ved retten i Herning med afsløringen af, at det var de lokale FCM-fans og ikke de ti tiltalte Esbjerg-supportere, der optrådte klart mest aggressivt under bataljen på åben gade.

Den juridiske kovending kan få sagen mod de vestjyske fans til at smuldre.

Selv om der ikke opstod fysisk slagsmål på Vestergade i midtbyen ved middagstid lørdag 28. juli sidste år, blev der kastet fyrværkeri, glas og flasker fra FCM-lejren. Ikke fra Esbjerg-supporterne.

FCM-fans blev fredet

Ikke desto mindre er det de ti vestjyder, der har siddet på anklagebænken for grov forstyrrelse af den offentlige orden. Juridisk set burde rollerne i det bizarre efterspil have været byttet om eller i det mindste fordelt fifty-fifty.

Det erkendte sagens jurister, ni forsvarere og til dels også anklager Flemming Hother, i retten i dag.

- Jeg forstår godt, at man undrer sig over den manglende tiltale mod FCM's fans. De opførte sig også slemt, sagde han i sin procedure.

Forsvarer Karina Skou var enig og sagde:

- Der er ingen beviser mod en eneste af de ti tiltalte. Alligevel er det dem, der har fået kastet flasker og romerlys efter sig af de lokale FCM-fans.

- Det stod der altså en halv snes politifolk og iagttog, mens de holdt parterne på afstand af hinanden.

Politiet foretog sig intet

- Men bortset fra ham med romerlyset har politiet omhyggeligt undladt at rejse tiltale mod de lokale midtjyder.

- De har kun rejst sag mod ti tilrejsende EFB-fans, som end ikke har været i nærheden af at opføre sig strafbart, lød det fra advokat Karina Skou.

Den tidligere topanklager ved Nordjyllands Politi langede også hårdt ud efter sagens anklageskrifter, som hun kaldte 'klodsede'.

- Der er udfærdiget ti individuelle anklageskrifter, men sagen er blevet ført som en fælles sag, hvor der er handlet 'i forening'. Jeg har ikke hørt et eneste individuelt bevis, sagde Karina Skou.

Anklager: Blød landing

Alle de ti tiltaltes forsvarere har krævet frifindelse. Selv anklager Flemming Hother lagde an til en blød landing, da han forlods erklærede sig tilfreds med betingede straffe.

Dommer Michael Lynge Jensen afsiger dom på mandag.

