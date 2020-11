Ingen havde ansvaret, da altan faldt ned

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fem unge mennesker kom til skade, da en altan styrtede ned fra første sal den 25. juli i Kolding i år.

Men selvom tre af de unge blev alvorligt sårede ved ulykken, er der ikke nogen, der kan stilles til ansvar for, at altanen faldt ned.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag.

Ulykken, der naturligt skabte kaos og panikstemning på aftenen, er blevet efterforsket af en række eksperter.

De konkluderer, at det er åbenlyst, at altanen var i dårlig stand. Men de skader på altanen, der var afgørende for, at ulykken skete, kunne ikke ses udefra, idet skaderne var skjult inden bag husfacaden.

Den dårlige altankonstruktion lå skjult bag husfacaden, konkluderer politiet. Foto: Anders Brohus

Kolding Kommune har også oplyst, at de ikke har været vidende om, at vedligeholdelsen af lejlighedskomplekset skulle være mangelfuldt.

Det fremgår også af pressemeddelelsen, at kommunen ikke har fået henvendelser fra andre lejere i ejendommen om, at noget skulle være galt.

Hovedskade

Ved ulykken, der skete en sen lørdag aften, kom en 19-årig mand så alvorligt til skade med sit hoved, at han en overgang var i kritisk tilstand.

De fem unge, der var på altanen var mellem 18 og 21 år gamle, og to af dem endte med en del brud på kroppen efter ulykken.

De sidste to kom kun lettere til skade.

Dagen efter ulykken lå der fortsat ejendele på jorden under altanen. Foto: Anders Brohus

Men, konkluderer Sydøstjyllands Politi, så har hverken de unge eller andre handlet på en måde, som de kan retsforfølges for. Derfor afsluttes sagen nu.

De involverede i ulykken og deres pårørende er orienteret om afgørelsen af undersøgelsen. De har mulighed for at klage over politiets konklusion.

