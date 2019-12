Ingen ny drabsefterforskning efter Pedal-Oves død

Der bliver ingen ny efterforskning af drabet på Pedal-Oves fraseparerede hustru Brita Hansen i kølvandet på TV2-dokumentarserien 'Mysteriet om Pedal-Ove' og Michael Teschls bog 'Den dag Brita forsvandt'.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen er blevet kaldt danmarkshistoriens største justitsmord, hvor Ove Hansen blev dømt og siden - med hjælp fra sin advokat og to DR-journalister - fik sagen genoptaget af Den Særlige Klageret og frifundet for at have dræbt Brita Hansen i december 1981 i Frederikshavn.

Ove Hansen blev først dømt og senere frikendt for drabet på sin fraseparerede hustru Brita Hansen. Foto: Jesper Stormly Hansen

Ove Hansen medvirker selv i dokumentarserien og i bogen, hvor han ændrer forklaring om, hvorvidt han var sammen med sin dengang fireårige søn omkring det formodede gerningstidspunkt. Det har betydning for det alibi, som vidner gav ham.

Ove Hansen døde dog 23. november i år, i dagene efter at andet afsnit ud af tre i dokumentarserien blev sendt på TV 2.

- Allerede af den grund iværksætter Nordjyllands Politi ikke ny efterforskning i anledning af Ove Thomas Hansens ændrede forklaring, skriver politiet i pressemeddelelsen.

I dokumentarserien og i bogen forklarer et af de vidner, der gav Ove Hansen et alibi på det formodede gerningstidspunkt, at hun talte usandt,

Men heller ikke det giver anledning til fornyet politiefterforskning.

- Under alle omstændigheder vil et eventuelt strafbart forhold begået af vidner i forbindelse med deres forklaringer under sagen være forældet, ligesom de pågældende journalister i dag begge er døde. Allerede af disse grunde vil der heller ikke blive indledt efterforskning i den forbindelse, skriver politiet, der endvidere vurderer, at der heller ikke i øvrigt i dokumentarserien eller i bogen 'er fremkommet oplysninger, som kan begrunde fornyet efterforskning i forbindelse med den 38 år gamle drabssag'.

Ekstra Bladet talte med Pedal-Oves søn i forbindelse med hans død. Han fortalte, at hans 75-årige far gav ham en sidste besked om netop drabet på sønnens mor.

- Jeg havde ikke selv spurgt ham. Han sagde: 'Du skal bare vide en ting, Mads. Det var ikke mig, der slog din mor ihjel. Det er en anden idiot, der har gjort det', fortalte Mads Hansen til Ekstra Bladet.

- Det var jeg selvfølgelig glad for at høre. Men det har jeg altid troet på, og det sagde jeg også til ham. Men det var stadig dejligt lige at høre det, sagde han.

