Ingen vil blive tiltalt efter togulykken på Storebælt

Ingen enkeltstående personer eller virksomheder vil strafferetligt blive draget til ansvar for togulykken på Storebæltsbroen 2. januar 2019.

Det har anklagemyndigheden afgjort onsdag, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Ulykken kostede otte mennesker livet, og 18 personer blev kvæstet.

'Der er ingen tvivl om, at det er en rigtig vanskelig besked at skulle give til de pårørende og til de mennesker, der kom til skade i forbindelse med ulykken. De har været igennem en rigtig svær tid, og de har uden tvivl behov for at få placeret et ansvar, siger advokaturchef Martin von Bülow fra Fyns Politi i pressemeddelelsen.

'Men vi må bare konkludere, at det ikke er muligt at placere et strafferetligt ansvar. Hverken enkeltstående personer eller virksomheder har handlet på en måde, der vil gøre det muligt at placeret et strafferetligt ansvar,' fortsætter han.

Skete tidligt om morgenen

Ulykken skete på broen tidligt om morgenen, da en sættevogn, der havde løsnet sig fra et modkørende godstog, smadrede ind i passagertoget.

Ifølge Havarikommissionens rapport om ulykken tyder alt på, at årsagen var, at låsemekanismen, der skulle holde sættevognen fast på togvognen, ikke fungerede, som den skulle.

'Der er intet i ulykken, som indikerer, at den manglende fastlåsning var resultat af en forsætlig handling fra nogen – altså at en person med vilje skulle have undladt at fastgøre sættevognen til togvognen,' siger Martin von Bülow.

'Der er heller ikke noget, som indikerer, at en person eller en virksomhed har handlet så uagtsomt, at straffelovens regler kan komme i anvendelse'.



Det fremgår af pressemeddelelsen, at selvom der er truffet en afgørelse i forhold til den strafferetlige tiltale, udelukker det ikke, at der kan komme et erstatningsmæssigt ansvar i sagen.