International operation: Smuglede kokain i privatfly

Verden over er et albansk netværk i disse dage ved at blive afsløret som bagmænd bag massiv smugling af kokain over hele verden. Også i Danmark.

Og de kriminelle har tilsyneladende penge nok til i bedste Pablo Escobar-stil at smugle stofferne ved hjælp af privatfly.

Det afslører Europol i en pressemeddelsle, hvori det lyder, at 16 er blevet arresteret i 'Operation Familia', der har ført til beslaglæggelse af et ton kokain og to millioner euro i kontanter svarende til cirka 15 millioner kroner.

Operationen har haft rod i Kroatien, hvor specialanklageren har samarbejdet med myndigheder verden over. Fem er anholdt i Asien, mens 11 er anholdt i Europa.

Sagen er aktuel i Danmark, hvor politiet har optrævlet, hvad der ifølge Weekendenavisen kan gå hen og blive en af Danmarkshistoriens største narkosager. Sagen går under Operation Goldfinger, og 18 personer står anklaget i sagen, hvor det kriminelle netværk ifølge politiet har smuglet 1600 kilo kokain ind i Danmark til en samlet markedsværdi på godt én milliard kroner. Bagmændene har ifølge myndighederne rødder i Albanien netop som i den internationale sag. Sagen føres for lukkede døre, mens efterforskningen pågår.

I den internationale sag er netværket mistænkt for at have smuglet kokain fra Sydamerika til Europa ved hjælp af privatfly. Blandt andet er en mistænkt blevet anholdt i Schweiz, mens en indsmugling af 600 kilo kokain blev planlagt med brug af privatfly.

Ud over de 600 kilo kokain i Schweiz er 421 kilo blevet beslaglagt i Hongkong, mens millionerne er beslaglagt i Kroatien, Tjekkiet, Serbien, Slovenien og Schweiz.

Operationen er kørt på tværs af myndigheder i Europa, Asien og Sydamierka.