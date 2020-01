International politiaktion: Dansk hash-marked under pres

Gennem de seneste måneder har hash-pushere rundt om i Danmark kunnet mærke følgerne af en intensiv og målrettet indsats rettet mod indsmugling af hash fra Marokko til Spanien.

Dette har blandt andet mundet ud i, at kilo-prisen på hash er gået op herhjemme, fordi der er en vis mangel på hash.

Det kan Ekstra Bladet nu afsløre.

Spanske og marokkanske myndigheder har arbejdet tæt sammen i forbindelse med indsatsen, og flere tusinde betjente har været i aktion på begge sider at Gibraltar-strædet.

Det fortæller kilder med indblik i internationalt politi-samarbejde til Ekstra Bladet.

I Marokko produceres størstedelen af den hash, der ryges i Europa, og langt det meste af den hash smugles til Europa via Spaniens sydvendte kyster.

Forbyder udsejling med powerboats

Indsmuglingen sker både via de regulære færgeruter, der går over Gibraltar-strædet, ligesom også større og mindre både anvendes.

Derfor har politiindsatsen også været rettet mod udsejling med såkaldte powerboats fra marokkanske havne, oplyses det til Ekstra Bladet.

Powerboats er store og hestekraft-stærke motorbåde, der er populære til brug for smugling af hash over Gibraltarstrædet.

Endnu er det dog ikke lykkedes at sætte en fuldstændig stopper for smugleriet hen over strædet, hvor der fortsat landes store mængder i Spanien.

Sådan tager et typisk udvalg i en Pusher Street-bod sig ud. Foto: Stine Tisvilde

Men indsatsen mod den organiserede indsmugling kan mærkes i Danmark. Kilder i det danske hash-miljø vil dog ikke gå så langt, som til at kalde det for direkte cannabis-tørke.

Men det er dog alligevel været ganske mærkbart, og rundt om i hash-miljøet har man våndet sig.

Det gælder eksempelvis i Pusher Street på Christiania, der er landets største, åbenlyse hashmarked. Leverancerne til boderne i den verdensberømte hashgade har gennem de seneste måneder været knapt så fyldige.

- Det er lige før, der ikke er nok til at mætte markedet. Alle står på tæerne af hinanden for at få fat på hash, fortæller en kilde i miljøet til Ekstra Bladet.

En anden kilde fortæller, hvordan der ingen problemer er med, at komme af med selv store mængder:

- De store sendinger kan man komme af med på ingen tid, fortæller kilden.

Kilo-prisen er steget

Samtidig er kiloprisen gået op. Kilopriserne varierer selvfølgelig alt efter kvalitet, og kilderne fortæller, hvordan eksempelvis et kilo hash, der før kostede 20.000 kr, nu koster 28.000 kr.

Dette påvirker selvfølgelig også prisen i forbruger-leddet. Godt nok er prisstigningen her skjult. Men den er der, fortæller kilderne.

Prisforhøjelsen skjules for hash-køberne ved at sælge hash af lavere kvaliteter som bedre og dyrere hash. Hash-priserne varierer altid med kvaliteten og THC-styrken i hashen.

Dermed er der de facto sket en prisstigning. selv om et gram hash på gadeplan stadig fås fra 50 kroner og opefter.

Flere af boderne i Pusher Street lukker samtidig tidligere, fordi der ikke er nok hash. Prisstigningen har samtidig også betydning i den forstand, at hvis politiet kommer forbi - og det gør de ret ofte - og man mister sine hashprodukter, ja, så er tabet større.

Andre kilder fortæller, at det eksempelvis er blevet sværere at købe en plade hash med mængderabat, hvor det tidligere ikke var noget problem.

Man løber dog aldrig tør for cannabisprodukter. For ud over hash sælges der også skunk i Pusher Street. Og dette forædlede cannabisprodukt dyrkes oftest herhjemme i illegale gartnerier.

Politi: Vi følger udviklingen

Hos Københavns Politi følger man nøje den generelle udvikling i Pusher Street:

- Vi kan godt genkende billedet, og vi konstaterer, at der i den seneste tid både har været mindre mængder til salg i boderne, ligesom at boderne også lukker tidligere, fortæller Lars-Ole Karlsen, chef for Operativ Specialafdeling, Københavns Politi.

- Det er kun glædeligt, hvis spansk og marrokansk politi’s indsats mod leverandører viser sig at kunne mærkes på det illegale marked i Danmark. Vores indsats imod købere og sælgere fortsætter ufortrødent. tilføjer Lars-Ole Karlsen.

