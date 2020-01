International politiaktion: Hashkunder klager over dårlig og dyr hash

I sidste uge beskrev Ekstra Bladet, hvordan en spansk-marokkansk politiaktion har sendt rystelser op gennem Europa og også har haft konsekvenser i Danmark.

Konkret handler aktionen om, at myndighederne på begge sider af Gibraltarstrædet har sat ind imod den organiserede indsmugling af hash fra netop Marokko.

I Danmark har det medført, at kilo-prisen på hash er gået op herhjemme, og at der er kommet knaphed på hash-leverancerne.

Kilder med indsigt i miljøet fortæller, at der er ikke er tale om en generel knaphed, fordi der stadig er andre cannabis-produkter på markedet, blandt andet skunk.

Blandt brugere og misbrugere er hash dog det mest populære cannabis-produkt, og derfor har presset på smugler-ruterne fået konsekvenser. Især i Pusher Street, der er landets største åbenlyse marked for ulovlige cannabisprodukter.

- Det er det rene gedemarked derude, fortæller en hashryger, der ønsker at forblive anonym, til Ekstra Bladet.

- Det kan i den grad mærkes, siger han.

Et gram god hash, der gik for 50 kroner i løssalg, er nu steget til 100 kroner, fortæller kilden.

Han sekunderes bekræftende af andre kilder, der inkluderer personer forankret i det kriminelle miljø.

Her fra lyder vurderingen, at kvaliteten på hash for tiden er langt fra, hvad den var for bare et halvt års tid siden.

I følge Ekstra Bladets oplysninger er det samtidig blevet sværere at indkøbe større mængder hash med rabat. Eksempelvis en 100 grams plade.

Hos Københavns Politi vil man ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger omkring kvalitet og prisstigning. Men tidligere, da Ekstra Bladet omtalte den spansk-marokkanske aktion, udtalte Lars-Ole Karlsen, chef for Operativ Specialafdeling, Københavns Politi:

- Vi konstaterer, at der i den seneste tid både har været mindre mængder til salg i boderne, ligesom at boderne også lukker tidligere.

- Det er kun glædeligt, hvis spansk og marokkansk politis indsats mod leverandører viser sig at kunne mærkes på det illegale marked i Danmark. Vores indsats imod købere og sælgere fortsætter ufortrødent, tilføjede Lars-Ole Karlsen.

