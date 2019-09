Internationalt efterlyst anholdt for eksplosion ved Skattestyrelsen

En 23-årig mand, der har været internationalt efterlyst i forbindelse med den voldsomme eksplosion ved Skattestyrelsen på Østerbro i København 6. august i år, er blevet anholdt i Københavns Lufthavn.

Det oplyser Københavns Politi.

Ved angrebet var sprængstof placeret omkring 60 centimeter fra hovedindgangen til bygningen, der ligger tæt ved S-togsstationen Nordhavn.

Det medførte en omfattende efterforskning, og en uge senere blev to svenske mænd sigtet for eksplosionen in absentia ved Københavns Byret.

Svensk bombemistænkt udleveret til Danmark

Den ene blev efterfølgende anholdt i Sverige, mens den anden blev internationalt efterlyst. Det er ham, der nu er anholdt. Han er mistænkt for at have kørt den 22-årige udleverede til og fra København.



- Det er en meget alvorlig sag, og vi iværksatte derfor øjeblikkeligt en omfattende efterforskning, som ugen efter førte til fængslingen in absentia af de to svenske mænd. Nu er begge i vores varetægt, og vi ser derfor frem til at kunne komme endnu videre i efterforskningen, som fortsætter, siger lederen af Afdeling for personfarlig kriminalitet, vicepolitiinspektør Brian Belling.



Den anholdte vil blive fremstillet kl. 11 onsdag i Københavns Byret, hvor anklageren vil bede om fremstilling for lukkede døre.

Gerningsmændene formodes at være kørt fra Sverige til Danmark via Øresundsbroen i en hvid Citroen Berlingo på svenske nummerplader.