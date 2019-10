Iraks regering ophæver udgangsforbud i Bagdad - knap 100 døde

Den irakiske regering har lørdag ophævet et udgangsforbud, der blev indført i hovedstaden Bagdad som følge af voldsomme demonstrationer.

Veje til byens store pladser er dog fortsat spærret. Det oplyser nyhedsbureauet AFP's journalister, der befinder sig i byen.

Siden tirsdag har Irak været ramt af voldelige og dødelige protester.

Næsten 100 personer er blevet dræbt under urolighederne, hvor irakiske sikkerhedsstyrker blandt andet har åbnet ild direkte mod demonstranter.

Det oplyser det irakiske parlaments menneskerettighedskommission.

Over 4000 er blevet såret, mens 540 demonstranter er blevet anholdt. 200 af dem er fortsat i politiets varetægt, oplyser kommissionen.

Demonstranter har været på gaden for at protestere over blandt andet påstået magtmisbrug, korruption og høj arbejdsløshed i landet.

Torsdag indførte regeringen et udgangsforbud i Bagdad. Kun ambulancer, pilgrimme og få andre udvalgte måtte bevæge sig rundt i gaderne ifølge nyhedsbureauet Reuters. Allerede torsdag blev forbuddet trodset.