Iran indrømmer: Har skudt ukrainsk fly ned ved en fejl

Irans militær kom onsdag 'utilsigtet' til at skyde et ukrainsk passagerfly ned.

Det erkender militæret på iransk stats-tv lørdag morgen.

Ifølge militæret skete nedskydningen som følge af 'en menneskelig fejl'.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vragdele fra det nedskudte fly. Foto: Ritzau Scanpix

Fløj tæt på Revolutionsgarde

Flyet fra Ukraine International Airlines styrtede ned onsdag morgen i udkanten af Irans hovedstad, Teheran. Det skete, få timer efter at Iran havde sendt missiler mod to militærbaser i Irak med amerikanske og andre udenlandske soldater.

Iransk militær oplyser på tv lørdag morgen, at det ukrainske fly var fløjet tæt på et 'følsomt militært sted' tilhørende Irans Revolutionsgarde, da det ved en fejl blev skudt ned.

Hanna arbejdede på nedstyrtet fly: Mine kolleger er døde

Militæret lover, at de ansvarlige vil blive stillet til ansvar ved en militærdomstol.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En menneskelig fejl

På Twitter skriver den iranske udenrigsminister, Javad Zarif, lørdag morgen, at den fejlagtige nedskydning var forårsaget af 'amerikansk dristighed'.

- En menneskelig fejl på et kritisk tidspunkt forårsaget af amerikansk dristighed, der førte til en katastrofe, skriver udenrigsministeren.

- Vores dybe beklagelse, undskyldning og medfølelse til vores folk, til ofrenes familier og til andre berørte lande.

Om bord på flyet var omkring 80 iranere, 57 canadiere samt flere ukrainere, svenskere, afghanere, tyskere og briter. Alle 176 mennesker om bord omkom.

Lørdagens indrømmelse kommer, efter at Iran i dagevis har afvist, at flyet blev skudt ned af et iransk missil.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde torsdag, at der er tegn på, at flyet blev ramt af et iransk jord til luft-missil - muligvis ved en fejl.

Også USA's præsident, Donald Trump, luftede torsdag "mistanke" om, at "nogen" kunne have begået en fejl.

Flyet havde 167 passagerer og ni besætningsmedlemmer om bord, da det blev skudt ned.