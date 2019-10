Iran løslader australsk par og dropper anklager om spionage

De to australske rejsebloggere Jolie King og Mark Firkin er blevet løsladt fra deres varetægt i Iran. Samtidig er alle anklager mod dem blevet droppet.

Det oplyser Australiens udenrigsminister, Marise Payne, lørdag.

Hun kalder forhandlingerne med Iran om parrets løsladelse for "meget følsomme".

- De er på vej til Australien, hvor de vil blive genforenet med deres familier, siger udenrigsministeren til journalister i Sydney.

- De er ved godt mod og ved godt helbred, tilføjer hun.

Parret Jolie King og Mark Firkin fra Perth havde dokumenteret deres jordomrejse på sociale medier gennem de seneste to år, da de pludselig ikke lod høre fra sig længere efter at have sendt opdateringer fra Kirgistan og Pakistan for omkring tre måneder siden.

Senere viste det sig, at de var blevet tilbageholdt i Iran.

Ifølge iranske myndigheder havde de to taget billeder af militære faciliteter nær Teheran-provinsen med en drone uden tilladelse.

De blev derfor anholdt på mistanke om at have bedrevet spionage.

Anholdelserne fandt sted, efter at den australske regering i Canberra havde meddelt, at Australien vil støtte en amerikanskledet beskyttelsesmission i Den Persiske Bugt ved at sende en fregat og et overvågningsfly.

En tredje australsk statsborger er fortsat tilbageholdt i Iran. Det er ekspert i politik i Mellemøsten Kylie Moore-Gilbert, der er ansat på Melbourne University.

Hun har siddet fængslet siden oktober sidste år.

Udenrigsminister Marise Payne kalder Moore-Gilberts situation for "kompliceret" og "igangværende".

- Hun har været tilbageholdt i et godt stykke tid nu. Hun har været igennem det iranske retssystem og er blevet dømt, siger udenrigsministeren.

- Vi accepterer ikke de anklager, hun er blevet dømt for, og vi vil forsøge at få hende tilbage til Australien, tilføjer hun.

Marise Payne afviser at give yderligere detaljer om anklagerne mod Kylie Moore-Gilbert.

Tidligere har det været fremme, blandt andet i The Sydney Morning Herald, at Kylie Moore-Gilbert er blevet idømt en straf på ti års fængsel.