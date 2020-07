Iran: Radarfejl bag nedskydning af passagerfly

167 passagerer og ni besætningsmedlemmer blev dræbt, da et passagerfly i januar blev skudt ned nær Irans hovedstad, Teheran. Heraf var 15 børn.

Flyet var på vej mod Ukraines hovedstad, Kiev, da det styrede ned.

I første omgang benægtede Iran, at flyet var blevet ramt af et iransk missil. Senere ændrede man forklaring og indrømmede, at nedskydningen skyldtes en teknisk fejl.

Nu er meldingen fra de iranske myndigheder, at flyet blev skudt ned på grund af en radarfejl. Det oplyser iranske myndigheder i en ny rapport, skriver nyhedsbureauet AFP.

I rapporten fremgår det, at der opstod et problem som følge af en menneskelig fejl i forbindelse med justeringen af radaren. Proceduren for at justere radaren blev ikke fulgt, som den skulle. Det førte til en fejl på 107 grader i systemet, lyder det i rapporten.

Flyet lettede fra Imam Khomeini Internationale Lufthavn ved Teheran 8. januar klokken 6.12 om morgenen lokal tid. Blot få minutter senere mistede mistede flymyndighederne kontakt til flyet, der på det tidspunkt havde nået en højde på 2400 meter.

Piloterne forsøgte at vende om mod lufthavnen, inden flyet styrtede ned. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge rapporter fra canadiske, britiske og amerikanske myndigheder blev flyet ramt af et missil, hvorefter det brød i brand. Piloterne forsøgte at komme tilbage mod lufthavnen, men syv minutter efter afgang styrtede det ned.

Nedskydningen skete, kort efter at Iran havde affyret missiler mod militærbaser i Irak med udenlandske soldater. Missilerne blev affyret som hævn for et amerikansk droneangreb, der dræbte den iranske topgeneral Qassem Soleimani.

Ombord på flyet var 82 iranere, omkring 60 canadiere, 11 ukrainere, ti svenskere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter.

Alle 176 om bord døde. Foto: Ritzau Scanpix

