Iraner sigtet: Fotos og video skulle bruges til drab

Fotos og videomateriale, der viser en eksil-iraners bopæl i Danmark, blev ifølge retsdokumenter fra Roskilde Byret sendt til den iranske føringsofficer, som mandag blev fængslet in absentia.

Billederne og videoen skulle ifølge politiet bruges til den iranske efterretningstjenestes planlægning af drab på eksil-iraneren.

I forvejen er en 40-årig mand med norsk-iransk baggrund sigtet for at have medvirket til at forberede samme drabsforsøg.

Blandt andet skal han have fotograferet et boligområde. Desuden sigtes han for at have bistået en fremmed efterretningstjeneste på dansk jord. Han har siddet fængslet i Danmark i næsten et år og nægter sig skyldig.

Den iranske føringsofficer befinder sig ikke i Danmark, og selvom han efter mandagens fængsling kan efterlyses internationalt, erkendte PET-chef, Finn Borch Andersen, på mandagens pressemøde, at det bliver svært at få ham til landet.

- Det er klart, at det nok ikke er verdens letteste sag, sagde Finn Borch Andersen.

Foruden føringsofficeren blev tre mænd mandag sigtet for spionage i Danmark til fordel for Saudiarabien.

Spionagen skulle være foregået mellem 2012 og 2018, og de tre er ledende medlemmer af organisationen ASMLA, som ifølge Iran er en terrororganisation.

De nægter sig skyldige.

