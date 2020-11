En iransk atomforsker er dræbt ved et attentat.

Det oplyser det iranske forsvarsministerium ifølge AFP.

Den iranske atomforsker ved navn Mohsen Fakhrizadeh afgik ved døden på et hospital, efter et bevæbnet gruppe skød mod hans bil, rapporterer iranske medier, skriver Reuters.

Mohsen Fakhrizadeh har længe været mistænkt for at have stået bag et hemmeligt iransk atomvåbenprogram, som blev afbrudt i 2003.

Opdateres ...