Iransk hærchef: Ville ønske jeg var død

Lederen af flyvevåbenet siger, at de påtager sig det fulde ansvar for nedskydningen, der kostede 176 liv

Nu taler et højtstående medlem af Irans væbnede styrker.

En af de øverste ledere af Irans Revolutionsgarde, Amirali Hajizadeh - lederen af styrkens luftstyrke - siger, at han ønskede, at han var død, da han hørte om nedskydningen af det ukrainske passagerfly ved en fejl.

Det skriver Reuters.

- Jeg ville ønske, jeg kunne dø og ikke være vidne til sådan en ulykke, lød det fra Amirali Hajizadeh i en video på iransk stats-tv.

Irans militær kom onsdag 'utilsigtet' til at skyde et ukrainsk passagerfly ned.

Det erkender militæret på iransk stats-tv lørdag morgen.

Ifølge militæret skete nedskydningen som følge af 'en menneskelig fejl'.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Skulle offentliggøres

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, blev fredag informeret om, at et ukrainsk passagerfly ved et uheld var blevet skudt ned, og han beordrede landets øverste sikkerhedsorgan indkaldt.

Det skriver det halvofficielle iranske nyhedsbureau Fars ifølge Reuters.

Khamenei sagde, at informationerne skulle offentliggøres.

Flyet fra Ukraine International Airlines styrtede ned onsdag morgen i udkanten af Irans hovedstad, Teheran.

Det skete, få timer efter at Iran havde sendt missiler mod to militærbaser i Irak med amerikanske og andre udenlandske soldater.

Iransk militær oplyser på tv lørdag morgen, at det ukrainske fly var fløjet tæt på et "følsomt militært område" tilhørende Irans Revolutionsgarde, da det ved en fejl blev skudt ned.

Militæret lover, at de ansvarlige vil blive stillet til ansvar ved en militærdomstol.

På Twitter skriver den iranske udenrigsminister, Javad Zarif, lørdag morgen, at den fejlagtige nedskydning var forårsaget af "en menneskelig fejl under en krise forårsaget af amerikansk eventyrpolitik, hvilket førte til flykatastrofen".

- Vores dybe beklagelse, undskyldning og medfølelse til vores folk, til ofrenes familier og til andre berørte lande, hedder det videre.

Iran indrømmer: Har skudt ukrainsk fly ned ved en fejl

Opdateres ...