IS-kriger for retten i kørestol

DOMMERVAGTEN I KØBENHAVN (Ekstra Bladet): Den dansk-palæstinensiske Syrien-kriger Ahmad Salem el-Haj trillede kort før klokken 13 ind i Dommervagten i København i en kørestol med et hvidt tæppe om benene, der var vippet lidt op.

Det lille retslokale var fyldt med journalister, venner og pårørende til den 28-årige, der er skaldet med korte skægstubbe og iført sort hættetrøje.

Han blev sigtet efter straffelovens paragraf 114 om terror for sin rolle i Islamisk Stat, blandt andet ved i august 2013 at have skudt til måls mod skydeskiver med plakater af folketingsmedlem Naser Khader (K), tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og andre fremtrædende danskere, for forsøg på at destabilisere et lands samfundsstrukturer med trusler om handlinger, der kan tilføre Danmark alvorlig skade samt for at have opholdt sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien uden tilladelse.

Se også: Syrienkriger ankommer mandag til Danmark

Målskydningen var et led i en propaganda-video, der blev lagt op på YouTube.

Ahmad Salem el-Haj var repræsenteret af forsvarsadvokat Eigil Strand ved dagens grundlovsforhør, fordi den beskikkede forsvarer, Michael Juul Eriksen, var forhindret.

Efter en kort snak i et afsides lokale oplyste advokaten, at hans klient nægter sig skyldig og ikke vil udtale sig i forhold til de alvorlige sigtelser.

Ahmad Salem el-Haj er født i 1991. Han er oprindeligt fra Palæstina, men opvokset i Brabrand. Privatfoto

Han anmodede desuden om navneforbud for Ahmad Salem el-Haj, hvilken dommeren dog afviste. Til gengæld fik anklageren medhold i, at dørene skulle være lukket ved retsmødet.

Efter godt en time blev dørene åbnet igen, og dommeren varetægtsfængslede ham i 27 dage på særligt bestyrket mistanke om, at han er skyldig i de rejste sigtelser.

Under talte pårørende til Ahmad Salem el-Haj lavmælt til ham, men det fik politiet dog sat en stopper for.

Da Ekstra Bladet efterfølgende talte med to familiemedlemmer, svarede de høfligt, at de ikke kunne forholde sig til sigtelserne, og at de håbede, at han hurtigt muligt kunne komme under behandling.

Ahmad Salem el-Haj blev invalideret i et raketangreb i 2014, der ramte ham, mens han var ude at handle i Islamisk Stats daværende hovedstad Raqqa i Syrien.

- Min hofte er brækket, mine fødder er blevet smadret, og så har jeg nogle sår. Jeg er ikke lam, men jeg kan ikke gå. Jeg har smerter 24 timer i døgnet, og man kan se mine knogler stikke ud af højre fod, fortæller Ahmad Salem el-Haj i et interview med Weekendavisen i april.

Han tog til Syrien i 2013, og siden da er han blevet idømt fire års fængsel i Tyrkiet for at tilslutte sig Islamisk Stat. Han nåede at afsone et år af straffen i fængsel, hvorefter han har befundet sig i et udrejsecenter.

Ahmad Salem el-Haj blev født i 1991 og voksede op i Gellerupparken. Han færdedes i miljøet omkring den berygtede Grimhøjmoskeen i Aarhus. Her var han som andre danske Syrien-krigere aktiv i den lokale bokseklub og medlem af Grimhøjmoskeens ungdomsfællesskab MUC.