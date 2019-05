IS-terrorist dømt i København: Sådan blev blodigt angreb afværget

Et blodigt terror-angreb i København blev kun forhindret, fordi den ene terrorist blev nægtet indrejse i Danmark ved grænsen i Rødby Færgehavn. Han havde ikke et pas, men troede, han kunne rejse til Danmark uden.

Han blev sendt retur til Tyskland, hvor politiet anholdt syreren Dieab Khadigah, 21. I hans rygsæk fandt tysk politi to 18 cm. lange køkkenknive, 17.460 tændstikker, 17 batterier, seks sæt walkie-talkies og en æske fyrværkeri.

På hans telefon lå en bombe-opskrift på fremstilling af en ’Hidden bomb’ fra al-Qaedas ’Inspire Magazine’, hvor netop svovl fra tændstikker indgår i den eksplosive ladning.

I København skulle Dieab Khadigah 19. november 2016 have mødtes på Hovedbanegården med den 32-årige syriske flygtning Moyed Al Zoebi og en tredje terrorist, der kaldtes AM. Politiet og PET har ikke kunnet identificere AM.

Dagen før det planlagte møde på Hovedbanegården uploadede Moyed Al Zoebi to videofilm med sig selv til en af sine Facebook-profiler kaldet 'Abo Ram Allghreb'. På optagelserne siger han, at jihad er en obligatorisk pligt for alle, og at det måske er den sidste besked fra ham.

artiklen fortsætter under billedet

Dieab Khadigah blev idømt seks et halvt års fængsel i Tyskland for det planlagte attentat i Danmark. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/AP

Mens Dieab Khadigah tidligere er idømt seks et halvt års fængsel i Tyskland for forsøget på at begå terror i København, blev hans medskyldige, IS-sympatisøren Moyed Al Zoebi, i dag idømt 12 års fængsel ved et nævningeting i Københavns Byret.

Knivstik og bombe

Retten fandt det bevist, at Moyed Al Zoebi og Dieab Khadigah i fællesskab først skulle stikke tilfældige personer ned med knive et sted i København og derefter detonere bomben.

’Det er bevist, at angrebet ikke blev gennemført, fordi Dieab Khadigah blev nægtet indrejse i Danmark,’ siger byretten i sin skyld-kendelse.

Moyed Al Zoebi har nægtet sig skyldig, og han ankede straks dommen til Østre Landsret.

Hærens Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, har afprøvet bombeopskriften fra al-Qaeda, og det viste sig, at bomben med over 17.000 tændstikker, var livsfarlig. Personer, der opholdt sig under 50 meter fra eksplosionen, ville være i livsfare, siger EOD i en erklæring.

Opsnappet chat

Moyed Al Zoebi blev dømt på en lang række beviser. Han var IS-sympatisør, var parat til at begå jihad og han var indstillet på at blive martyr, siger Københavns Byret.

Beviser var blandt andet opsnappet chat fra nettet. ’Jeg vil blive martyr for at hvile,’ skrev syreren 8. oktober 2016. 10 dage senere skrev han til sin mor ’Jeg er kommet for at lave jihad’, og ’Jeg vil dræbe hele verden indtil Gud bliver tilbedt 100 procent’.

Under retssagen mod Moyed Al Zoebi har hans medskyldige Dieab Khadigah under et forhør ved byretten i Ravensburg indrømmet, at de havde planlagt en bombeaktion midt i København, og at Islamisk Stat skulle påtage sig skylden. Han havde en forventning om, at der skulle anvendes fem bomber, og at knivene skulle bruges til at stikke og dræbe folk med.

Tid og sted i København var planlagt, men i dag kan Dieab Khadigah ikke huske detaljerne.

Moyed Al Zoebi, hans hustru og lille søn kom til Sverige som asylansøgere i september 2015. Kun to måneder efter ankomsten til Sverige mistede ægteparret sønnen ved en trafikulykke.

I april 2017 blev Moyed Al Zoebi frifundet ved retten i Malmø for et brandattentat mod en shiamuslimsk moské. Han var på det svenske sikkerhedspolitis liste over mistænkte terrorister.

Moyed Al Zoebi blev 11. april fundet skyldig i forsøget på terrorisme, men dommen blev udsat til i dag.

Der var 11 stemmer for 12 års fængsel, mens en stemte for 10 års fængsel.

Københavns Byret mente ikke, at der var formildende omstændigheder og idømte de 12 års fængsel, som Højesteret i tidligere terror-sager har lagt som straf-niveauet for et terror-forsøg.

Moyed Al Zoebi blev også udvist for bestandigt.