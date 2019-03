IS-terrorist ville dræbe 100 mennesker i London: Nu er dommen faldet

Den 27-årige Lewis Ludlow, der også brugte dæknavnene 'Ørnen' og 'Spøgelset', er i dag blevet idømt livsvarigt fængsel med en minimumsafsoning på 15 år for at have planlagt et dødeligt terrorangreb mod selveste Oxford Street i hjertet af London. Han blev yderligere idømt syv års fængsel for at have finansieret IS i udlandet.

Den tidligere postarbejder, der havde svoret troskab til terror-organisationen IS, havde planlagt at dræbe helt op til 100 mennesker ved med en stor lastbil at pløje ind i menneskemængden på Oxford Street, der er en af de mest befærdede gader i London.

Han havde også undersøgt andre potentielle terrormål i London, men endte med at vælge Oxford Street som sit foretrukne mål. I forbindelse med efterforskningen er det kommet frem, at han har skrevet følgende om sit terrormål:

'Jeg regner med, at tæt på 100 mennesker vil dø i forbindelse med angrebet.'

Dødstallet ville blandt andet blive så stort, fordi Lewis Ludlow også havde planer om fylde lastbilen med bomber.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC, The Mirror og Independent

Her er Ludlow hemmeligt fotograferet af anti-terror-politiet i London, mens han selv fotograferer planlagte terrormål på Oxford Street. Foto: Counter Terrorism Police

Den 27-årige Lewis Ludlow købte en mobiltelefon under falsk navn og skrev sine angrebs-planer ned på telefonen. Den blev senere fundet ødelagt i en skraldespand tæt på hans hjem.

Han havde også skrevet en seddel med andre potentielle terrormål, der blev fundet revet i stykker foran hans hjem. Her havde han også planer om at angribe Madame Tussauds voksmuseum i London samt St. Paul's-katedralen og et shia-tempel.

I forbindelse med sagen er det kommet frem, at Lewis Ludlow havde været radikaliseret i flere år, og at han havde haft kontakt til en IS-terrorist i Filippinerne.

Lewis Ludlow havde været radikaliseret i flere år, før han begyndte at planlægge det voldsomme terror-angreb mod London. Foto: Counter Terrorism Police

Den 27-årige Lewis fra Rochester i Kent blev stoppet af politiet og fik frataget sit pas, da han i februar måned 2018 forsøgte at flyve fra Heathrow Lufthavn til Filippinerne.

I forbindelse med sagen blev det også afsløret, at Lewis Ludlow blev overvåget af det britiske anti-terror-politi, der hemmeligt filmede ham, mens han selv tog billeder af potentielle mål på Oxford Street.

Lewis Ludlow har i øvrigt selv erkendt sig skyldig i planlægning af et terrorangreb. Han hævder dog, at han havde skiftet mening. Han erklærede sig også skyldig i, at han havde været medvirkende til at finansiere IS i udlandet.

Her har Lewis skriftligt svoret troskab til IS og underskrevet sig med navnet 'Spøgelset'. Foto: Counter Terrorism Police