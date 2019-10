Iskold morgen: Politiet advarer

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Skal du op på cyklen og af sted på arbejde, er det en god idé at huske vanter og hue.

Onsdag er nemlig den koldeste morgen i syv år. Det skriver TV 2.

For første gang i dette vinterhalvår er temperaturen kommet under 5 graders frost, og det betyder, at vejene flere steder i landet er spejlglatte.

Natten igennem har saltspredere været i gang landet over med at få det værste is væk fra vejene, men politiet kommer stadigvæk med en advarsel om, at man skal være ekstra opmærksom i morgentrafikken.

Pas på i trafikken. Det kan være glat. Der saltes pt. i Syd- og Sønderjyllands politikreds. Vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) October 30, 2019

På DMI's kort over, hvor der er glatføre, kan man se, at hele landet er påvirket, mens man på Vejdirektoratets Trafikkort kan se, at man har saltet eller er i gang med at saltet de fleste steder i Danmark.