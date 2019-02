IT-ekspert om kriminelles nye trick: Det er et kæmpe problem

Ekstra Bladet kan søndag afsløre, hvordan organiserede kriminelle skaffer byggematerialer for sekscifrede beløb ved at klone intetanende virksomheder

Organiserede kriminelle udnytter intetanende virksomheder til at franarre andre selskaber varer for store summer.

Ekstra Bladet kan søndag afsløre, hvordan organiserede kriminelle - i nogle tilfælde med tilknytning til rocker-miljøet - har kastet sig over virksomhedskloning.

Det foregår ved, at gerningsmænd kopierer en virksomheds website og ændrer nogle få oplysninger i kopien – for eksempel virksomhedens mail-adresser og telefonnumre.

Kriminelles nye trick: Klonede firmaer udnyttes til bedrageri og hvidvask

Peter Kruse, it-sikkerhedsekspert og grundlægger af softwarevirksomheden CSIS, fortæller, at der findes flere variationer af svindelnummeret.

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan bagmændene bruger de falske firmaer til at bestille byggematerialer, men ifølge Peter Kruse er der også mange eksempler på, at de med nøje udvalgte spam-mails udbyder fx. lastbiler, traktorer eller rendegravere til favorable priser.

Fælles for metoderne er, at de organiserede kriminelle tjener et hav af penge, mens godtroende virksomheder bliver snydt.

Hurtige penge

- Jeg har virkelig, virkelig hørt mange historier om det. De (virksomhederne, red.) lægger måske ikke mærke til, at der mangler et bogstav i webadressen, og de får selvfølgelig aldrig nogensinde den vare. Det er et kæmpe problem, siger Peter Kruse til Ekstra Bladet.

- Det er en smart måde for kriminelle at tjene nogle hurtige penge på, tilføjer han.

Han fortæller, at det tidligere var velrenommerede virksomheder, der blev misbrugt. I dag oplever han ofte, at det er små eller mellemstore virksomheder, det går ud over.

Ifølge it-sikkerhedseksperten skal virksomhederne blive bedre til at udvise rettidigt omhu:

- Det, vi har oplevet, er, at virksomhederne ikke reagerer hurtigt nok. Når man oplever noget, der er mystisk, er det vigtigt, at man reagerer med det samme. Problemer er, at når man ignorerer, så koster det dyrt, siger han.