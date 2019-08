It-fejl gør teledata ubrugelige som bevis

Geografiske oplysninger fra telemaster, som kan give en indikation om, hvor en sigtet eller tiltalt person har befundet sig på et bestemt tidspunkt, har indtil nu været flittigt anvendt som en del af bevisførelsen i mange straffesager. Frem til 18. oktober er brugen af sådanne oplysninger dog suspenderet som del af bevisførelsen i straffesager.

Det har justitsminister Nick Hækkerup (S) meddelt i et brev til Folketinget, da nye oplysninger peger på, at der er tale om flere forskellige typer fejl i den data, der har været anvendt som bevis fra før 2012.

I juni blev det slået fast, at en teknisk fejl i politiets it-system har betydet, at der har manglet oplysninger i den data, der er blevet sendt til politiet, forsvareren og retten. Dengang lød vurderingen, at der kunne være tale om fejl i op mod 10.700 sager.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg oplyser nu, at fejlene kan have haft betydning for endnu flere sager. Derfor går Rigspolitiets undersøgelse nu helt tilbage til november 2010, hvor man begyndte at konvertere teledata.

Nye fejl

I Justitsministerens brev står der, at politiet i gennemgangen af de sager, der kan være berørt af fejlen, har opdaget to yderligere typer fejl.

For det første er der sket fejl i politiets behandling af den data, der viser geografiske koordinater for telemasters placering. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan det betyde, at politiets system potentielt har givet oplysninger om geografisk placering, der ikke bare er mangelfulde, men direkte forkerte.

- Konkret har vi opdaget, at placeringen af master har forskubbet sig, når rådataen er blevet konverteret. Det betyder, at der i behandlingen af sager kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer, som er anvendt til at finde ud af, hvor en telefon har været positioneret, siger Jens Henrik Højbjerg.

Den anden type fejl, som beskrives i brevet, skulle komme fra den rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne. Kort sagt har der altså både været fejl i det 'input', der er blevet behandlet og i selve databehandlingen.

Teleindustri kender ikke til fejl

Teleindustriens Direktør, Jakob Willer, fortæller, at han er uvidende om, hvilke fejl politiet har fundet.

- Vi går selvfølgelig i dialog med politiet og Justitsministeriet, men på nuværende tidspunkt har jeg ingen indsigt i, hvad det er for nogle fejl, de mener, der er tale om. Jeg mener, at man er nødt til at have en dialog med os for at få afdækket, om der er tale om nogle naturlige forklaringer på de fejl, man har fundet, siger Jakob Willer.

Det oplyses i brevet fra Justitsministeriet, at politiet endnu ikke kender til omfanget og betydningen af de fejl, der angiveligt skulle være i rådataen.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg kan ikke på nuværende tidspunkt kommentere, hvilke fejl de har fundet i rådataen. Han understreger dog, at Rigspolitiet tager undersøgelsen af fejlenes omfang og årsag meget alvorligt.

- Det der er vigtigt, det er, at der er fuld gennemsigtighed om kvaliteten af den dokumentation og det data, som vi bruger. Derfor støtter jeg Rigsadvokatens beslutning om ikke at bruge dataen, indtil vi er sikre på, at de er retvisende, og hvor stor vægt vi kan tillægge dem i bevisvurderingen, siger han.

Anvendes kun i alvorlige sager

Rigsadvokaten oplyser, at de endnu ikke kan sige noget om, hvor mange sager der er omfattet, nu når fejlen går tilbage til før 2012. De understreger dog, at der skal være tale om kriminalitet af en vis alvorlighed, før det overhovedet er tilladt at indhente teledata.

Omfanget af de sager, der kan være berørt af fejlene, vil blive slået fast af en undersøgelse, som ledes af en uafhængig styregruppe nedsat af Justitsministeriet.

Desuden oplyser Rigsadvokaten, at man nu vil se på igangværende sager, og at hvis Anklagemyndigheden vurderer, at man har en sag, som ikke kan gennemføres uden anvendelse af teleoplysninger, så vil Anklagemyndigheden begære sagen udsat.