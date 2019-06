It-fejl kan have givet forkerte domme i syv år

En fejl i politiets it-systemer betyder, at domme, hvor teleoplysninger er indgået siden 2012 frem til 2019, skal gennemgås igen.

Det oplyser Rigsadvokaten til Advokatrådet.

Politi- og Anklagemyndigheden oplyser ifølge Advokatrådet, at der er sket en teknisk fejl i rå-databehandlingen af teledata.

Det betyder konkret, at der kan have manglet data i materiale, hvor telehistorik er indgået, som er blevet sendt til både politi, forsvaren og retten.

- Anklagemyndigheden vil nu gennemgå alle relevante sager. Men vi opfordrer til, at forsvarsadvokaterne også selv er opmærksomme på eventuelle sager, hvor teleoplysninger kunne have haft betydning for sagens udfald, siger Karoline Normann, formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, i en pressemeddelelse.

- Det er klart, at det kan være en fordel, hvis en sag bliver direkte udpeget og dermed kan få en hurtigere sagsbehandling, fortsætter hun.

Rigspolitiet har opdaget en fejl i det program, der konverterer oplysningerne fra de forskellige teleselskaber, så de kan sammenlignes.

Svært at vurdere omfanget

Fejlen kan betyde, at politi, anklagere, forsvarere og retten ikke har fået alle de oplysninger, de burde, i flere straffesager.

- Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastslå, om systemfejlen - i yderste konsekvens - kan have haft betydning for efterforskningen og/eller vurderingen af beviserne i konkrete straffesager, hedder det i skrivelsen fra Rigsadvokaten.

Fejlen blev rettet den 8. marts i år. Men den menes at være opstået allerede i 2012.

Rigsadvokaten og Rigspolitiet vil derfor nu gennemgå alle de sager, hvor fejlen kan være opstået.

I de sager, hvor der mangler oplysninger, vil forsvareren blive underrettet. Anklagemyndigheden vil så vurdere, om de skal genoptages.

- Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt præcist at vurdere opgavens omfang og kompleksitet. Derfor er det heller ikke muligt præcist at sige, hvornår gennemgangen vil være endeligt afsluttet, hedder det i skrivelsen.

Gennemgangen vil ske i en prioriteret rækkefølge. De sager, hvor personer i dag sidder frihedsberøvet, vil blive gennemgået først.

Chokerende nyt

At politiets teleoplysninger i op til syv år tilbage kan have været fejlbehæftede er chokerende nyt for advokater.

Det mener advokat Karoline Normann, der er formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg.

- Det er ret uhyggeligt og tankevækkende at opdage, at noget man har anset for at være objektive data, viser sig ikke at være det. Det svarer lidt til, hvis det viste sig, at overvågningsbilleder efter politiets behandling viste alle mørkhårede personer som lyshårede eller omvendt, siger hun.