Italien beslaglægger seks ton hash fra smuglere nær Sicilien

Mere end seks ton. Så meget vejede den ladning af hash, som italiensk politi lørdag beslaglagde fra en båd ud for den sicilianske kyst.

Hashen har en anslået markedsværdi på mere end 60 millioner euro. Det oplyser den italienske kystvagt på et pressemøde. Det svarer til næsten en halv milliard kroner.

Beslaglæggelsen er "endnu et hårdt slag mod narkotikasmuglerne, der opererer i strædet ud fra Sicilien". Det oplyser Guardia di Finanza, som er den italienske myndighed med ansvar for økonomisk kriminalitet.

Det var spansk politi, der gjorde italienerne opmærksomme på båden. Bådens færden over Middelhavet fik mistanken til at stige hos den spanske kystvagt.

Den 12 meter lange båd var indregistreret i Spanien. Men lørdag befandt den sig omkring 160 kilometer syd for Sicilien.

Den italienske kystvagt eskorterede båden til havnebyen Pozzallo. Og da man bordede fartøjet, fandt myndighederne fem forskellige typer af hash. I den forbindelse blev tre spanske statsborgere anholdt.

Flere sydeuropæiske lande er meget opmærksomme på hashsmugling fra Nordafrika. Det gælder især Italien, Spanien, Frankrig og Grækenland, oplyser de italienske myndigheder.

Det er særligt fra lande som Marokko, at man i flere omgange har opsnappet større sendinger af narkotika på vej mod Europa.

På pressemødet lørdag tilføjes det, at det er den femte succesfulde aktion på under et år mod smuglerbåde lastet med narkotika i farvandet mellem Sicilien og Tunesien.

Det er ikke kun trafik på tværs af Middelhavet, der har europæiske landes opmærksomhed.

Lignende operationer har også fundet sted i Atlanterhavet. Her har man på tre måneder sidste efterår beslaglagt mere end ti ton kokain.

Den største beslaglæggelse fandt sted i september. Her beslaglagde portugisiske myndigheder næsten 900 kilo kokain fra en yacht i Atlanterhavet nær den portugisiske øgruppe Azorerne.