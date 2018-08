Italiensk medie: Bro blev kaldt 'syg' og 'ujævn'

- Jeg vidste ikke, at broen var så farlig, at den skulle lukkes, siger Giovanni Castellucci, der er administrerende direktør hos Autostrade per l'Italia.

Det skriver Rai News.

Udmeldingen kommer efter en firsporet motorvejsbro tirsdag formiddag kollapsede i den den norditalienske by Genova.

23 mennesker har ifølge de italienske myndigheder mistet livet. Dette tal er i løbet af aftenen blevet korrigeret, efter det tidligere på dagen blev oplyst, at op imod 35 mennesker skulle være blevet dræbt ved ulykken.

Det privatejede Autostrade per l'Italia står for konstruktionen, administrationen og vedligeholdelsen af mere end 3000 kilometer motorvej i Italien.

Selskabet oplyser desuden, at de var i gang med konsolidere den 50 år gamle bro, men at den ikke blev anset for at være decideret farlig.

Her kollapser broen i Genova

Broen var syg

Denne opfattelse blev ikke delt af borgerne i Genova, der siden begyndelsen af 1980'erne har kaldt broen for syg, fordi det gentagne gange har været nødvendigt at korrigere den ujævne bro, skriver El Confidencial.

I 2016 advarede Antonio Brencich, lektor på universitetet i Genova, om, at broens konstruktion var problematisk.

Der var nemlig sket en fejlagtig beregning af den måde, cementen ville udvikle sig på over tid, hvilket førte til at kørebanen var ujævn, forklarede han til tidskriftet for italienske ingeniører, Ingeneri.info.

I artiklen, der er blevet publiceret igen efter den tragiske ulykke i Genova, forklarer Antonio Brencich videre, at broen kun havde eksisteret i lidt over ti år, før problemerne begyndte at melde sig.

Foto: Antonio Calanni/Ritzau Scanpix

'Vi vil gå hele vejen'

Den italienske indenrigs- og vicepremierminister, Matteo Salvini, delte tirsdag eftermiddag nedenstående video på Twitter, hvor man kan se broen, der er fuldstændigt kollapset.

'Vi vil gå hele vejen for at placere ansvaret for denne gigantiske katastrofe,' skriver han.

Un ringraziamento alle centinaia di professionisti e volontari impegnati da ore nei soccorsi e una preghiera per le vittime e per le loro famiglie.

Andremo fino in fondo per accertare le responsabilità di questo disastro immane. pic.twitter.com/oCXt85gjMC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14. august 2018

Vidnerne til episoden kunne ikke tro deres egne øjne, da de overværede kollapset af den mere end 1000 meter lange bro.

- Åh min Gud, bliver der råbt gentagne gange i nedenstående video.

#14agosto il video del crollo di #PonteMorandi a #Genova Polcevera Morandi@VAIstradeanas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova @StradeAnas pic.twitter.com/9viaWCfAcu — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. august 2018

Foto: Flavio Lo Scalzo/AP

Adskillige lignende ulykker

Det er ikke første gang, at der sker denne type alvorlige ulykker på de italienske veje.

I marts sidste år blev et midaldrende ægtepar dræbt, da en bro kollapsede oven på deres bil, imens de kørte på en motorvej i Marche-regionen i det østlige Italien.

Seks måneder forinden, i oktober 2016, kollapsede en anden bro i byen Lecco tæt på Milano. Her blev en person dræbt og fem blev såret.

