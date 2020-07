Italiensk politi i rekordfangst: Værdi på en milliard euro

84 millioner tabletter med 'Captagon'-logo med en vægt af cirka 14 ton og en markedsværdi anslået til omkring en milliard euro, eller omkring 7,5 milliarder kroner, er blevet konfiskeret af italiensk politi i havnen i Salerno nær Napoli.

Det skriver flere italienske medier, heriblandt la Repubblica.

Ifølge italiensk politi er det den største fangst af Captagon i verden.

Den store beslaglæggelse blev foretaget af specialgruppen Gico, der efterforsker organiseret kriminalitet, efter længere tids efterforsking.

De mange piller menes at stamme fra Islamisk Stat, der i høj grad bliver finansieret af narkosalg til blandt andet Europa, og der bliver produceret store mængder af Captagon i Syrien.

Skjult i inderlag

De mange millioner tabletter blev fundet i industrielle papircylindere i tre containere om bord på et skib.

Efter opdagelsen blev de tre containere fragtet til et separat område for nærmere inspektion. Cylindrene, der indeholdt omkring 350 kg tabletter hver, var designet på en sådan måde, at politiets 'scannere' ikke kunne opfange dem, idet de var skjult i et inderlag på de omkring to meter høje cylindre, der er 140 centimeter i diameter.

Captagon er blandt andet blevet kendt som 'jihad-narko', fordi terroristerne, der stod angrebene på natklubben Bataclan i Paris i 2015 havde indtaget stoffet.

Stoffet skulle blandt andet føre til, at indtageren hverken føler tørst, smerte eller træthed, og det giver derfor blandt andet terrorister en større udholdenhed.

Produktion stoppet af corona

Det er langt fra første gang, at italiensk politi opsnapper en forsending af stoffet. Således er det kun få uger siden, at man konfiskerede over en million tabletter, også i havnen i Salerno.

Italienske myndigheder vurderer, at det seneste fund på omkring 84 millioner tabletter er nok til at forsyne hele det europæiske marked.

Man mener, at coronakrisen har betydet, at produktionen i Europa er så godt som gået i stå, hvorfor organiserede kriminelle grupper i stedet har importeret narkotika fra Syrien, hvor produktionen ikke har været indstillet.

Politiet skal nu efterforske nærmere, hvem der står bag importen af de voldsomme mængder narkotika.