Jacob fik skalle af motorcyklist: Elev tilkaldte politiet

En almindelig arbejdsdag udviklede sig onsdag middag voldsomt ubehageligt for kørelærer Jacob Svane, der var ude med en elev i sin skolevogn ved Klampenborg nord for København.

Da lærer og elev kørte over en lille bro mellem Tårbæk og Klampenborg, lagde Jacob Svane mærke til, at der kørte en motorcyklist bagved og slingrede.

- 100 meter længere henne ad vejen overhaler motorcyklisten i et sving med dårligt udsyn og dobbelt optrukne linjer. Min elev har første køretime på offentlig vej, og han bliver meget forskrækket. Det er virkeligt hasarderet kørt, så jeg dytter med hornet, jeg har i min side, fortæller Jacob Svane om episoden.

Vi skal bare væk

Men det skulle Jacob aldrig have gjort.

Motorcyklisten trækker op på siden af skolevognen og begynder at råbe så voldsomt, at Jacob Svane og hans noget chokerede elev kan høre de ukvemsord og trusler, der kommer ud gennem visiret på førerens hjelm.

- Han truer os voldsomt, og det ender med, at han kører op foran bilen, så jeg må bremse, og han tvinger os til standsning. Han stiger af sin motorcykel, og her tænker jeg, at vi bare skal væk, fortæller Jacob Svane til Ekstra Bladet.

Med pedalsættet i sin side af bilen forsøger Jacob Svane at overtage kontrollen med skolevognen, men den hidsige motorcyklist kaster sig ind foran bilen, før de kan køre væk, så Jacob sammen med sin elev er fanget i bilen.

Imens råber den ophidsede motorcyklist voldsomt ad dem.

Vi er blevet mere hidsige Noget tyder på, at Jacob Svanes oplevelse langtfra er enestående. I 2017 offentliggjorde Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med DTU en rapport om udviklingen i vej-vrede i Danmark fra 2008 til 2016. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at langt flere danskere de seneste år har oplevet at blive råbt ad eller decideret truet i trafikken. I 2008 havde 24 % af danskerne ifølge undersøgelsen oplevet at blive truet eller råbt ad i trafikken. I 2016 var tallet steget til 35 %. Værst har udviklingen været i Nordjylland, hvor antallet af trafikanter, der oplever at blive truet, næsten er fordoblet. Fra 18,6 procent i 2008 til 30,9 % i 2016. I 2016 havde 1 % af de adspurgte trafikanter oplevet at blive udsat for vold i trafikken. I 2008 var det tal 0 procent. Kilde: Rådet for Sikker Trafik, DTU

Jagtet efter skalle

- Jeg hopper ud og forsøger at tale med ham. Men det virker, som om det bare slår klik for ham. Jeg forsøger at forklare ham, at jeg er på arbejde, at jeg har en elev med. Her vælger han at nikke mig en skalle, mens han har hjelm på. Herefter jagter motorcyklisten mig rundt om bilen, forklarer Jacob Svane om episoden.

Imens Jacob Svane bliver jagtet rundt om skolevognen af den voldelige motorcyklist, kører flere biler forbi, mens hans chokerede elev inde i bilen febrilsk forsøger at kontakte politiet.

Heldigvis for Jacob Svane blander personer fra en nærliggende parkeringsplads sig, og kørelæreren undgår dermed formentlig at blive udsat for mere vold.

Jacob Svane har efterfølgende anmeldt sagen til politiet og været omkring skadestuen.

Han fortæller sin historie for at sætte fokus på danskernes opførsel over for hinanden i trafikken.

- Jeg har heldigvis ikke oplevet noget lignende det her før, men jeg har flere gange oplevet, at jeg sammen med en elev har fået fingeren eller er blevet dyttet voldsomt ad, siger kørelæreren.

Motorcyklisten forsvandt efterfølgende fra stedet, men Nordsjællands Politi oplyser, at man har en formodning om, hvem gerningsmanden er.