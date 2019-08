Jæger skudt i hovedet af politiets prik-skytte på 100 meters afstand

En 53-årig mand blev onsdag varetægtsfængslet ved Retten i Svendborg sigtet for drabsforsøg på en politibetjent, som han, ifølge sigtelsen, skød i overarmen under skuddramaet i Bjerreby på Tåsinge i går.

Den 53-årige, der er jæger og som havde flere våben i huset, blev selv hårdt såret af et skud i hovedet.

Ekstra Bladet kan nu oplyse, at det var en betjent fra Fyns politis reaktions-patrulje, kaldet Romeo, der ramte den 53-årige på 100-150 meters afstand med skud fra en automatriffel med præcisions-sigte.

Det skete omkring 10 minutter efter, at hans kollega var blevet skudt i overarmen. Det var altså ikke den betjent, der blev såret af skud, som selv skød den 53-årige, men kollegaen fra reaktions-patruljen.

Det skete angiveligt, da den 53-årige åbnede ild mod politiets indtrængningshold, der havde omringet ejendommen, dog uden at nogen blev ramt.

Det var en betjent fra politiets særlige reaktions-patrulje, Romeo, der ramte den 53-årige i hovedet på cirka 100 meters afstand. Betjenten til højre er fra Romeo-patruljen, men det vides ikke, om han var involveret i skudepisoden. Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Lagde sig på jorden

Selvom den 53-årige var hårdt såret i hovedet, var han i stand til at vakle ned fra husets førstesal og overgive sig. Han lagde sig ned på jorden, blev anholdt og straks kørt på hospitalet i ambulance bevogtet af flere betjente.

Han er nu meldt udenfor livsfare, men ligger i koma, og var derfor ikke i stand til at møde op i Retten i Svendborg, hvor senioranklager Brian Dybdahl sigtede den 53-årige ’in absentia’ for drabsforsøg på betjenten.

Denne er blevet opereret, og han har det efter omstændighederne godt.

Den 53-årige blev fængslet i fire uger. Han sigtes også for trusler mod to kammerater, der var på hans ejendom, og som flygtede, da den 53-årige truede dem med våben.

Det var ifølge politikommissær Jack Liedecke fra Fyns politi en ulykkelig familiestrid, der udløste dramaet, hvor politiet kl. 13.13 fik anmeldelse om trusler med et våben.

Den 53-årige, der er rutineret jæger og havde huset fuldt af jagtvåben og jagttrofæer, forskansede sig i huset med sine våben, mens politiet omringede ejendommen.

Politiets forhandlere forsøgte i flere timer at tale den 53-årige ud af huset. Ifølge det regionale medie fyens.dk, der havde en reporter på stedet, lød et enkelt skud kl. 16.35 og en ambulance kørte til ejendommen.

Et skud og så flere skud

Skuddet var, erfarer Ekstra Bladet, det skud som ramte betjenten, der lå i skjul et stykke fra ejendommen. Skuddet blev angiveligt affyret med en af den 53-åriges jagtrifler.

Cirka 10 minutter senere lød en serie skud, da den 53-årige åbnede ild mod politiets indtrængningshold, dog uden at ramme nogen, og han selv blev skudt på 100-150 meters afstand af betjenten fra reaktions-patruljen. Imens affyrede politiet også gaspatroner med CS-gas ind i huset.

Mens Fyns politi efterforsker drabsforsøget på betjenten, er det Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der undersøger den 53-åriges tilskadekomst, fordi han blev skudt af politiet.

Grundlovsforhøret, hvor den 53-årige blev fængslet i fire uger, blev holdt for lukkede døre, fordi politiet er i en indledende fase af efterforskningen og ikke har haft mulighed for at afhøre den 53-årige endnu.

Politiklagemyndigheden har ingen kommentarer til sagen.

Tekniske undersøgelser skal nu slå fast hvilket af den 53-åriges våben, der blev brugt til drabsforsøget på betjenten.