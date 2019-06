Jager tredje røver fra Illum-kup: Ansatte truet med skarpladt pistol

Tre røvere flygtede med ure for 7,5 millioner kroner. To af de formodede gerningsmænd er nu fængslet

I al stilhed har Københavns politi fået anholdt en 31-årig mand i Letland og fået ham udleveret for et million-kup i Illum på Strøget 6. december 2018.

Her truede tre røvere personalet med en skarpladt kaliber 0.22 pistol, smadrede montrer med en økse og flygtede med 59 Rolex-ure til en værdi af 7.599.800 kr.

Kort efter røveriet anholdt politiet en 36-årig østeuropæer, der stadig sidder varetægtsfængslet. I grundlovsforhøret erkendte han sig skyldig.

Efter den nye anholdelse af den 31-årige er politiet optimistisk med at få anholdt den tredje gerningsmand.

- Vi har fået et gennembrud i sagen og vi håber selvfølgelig, at vi nu kan finde den tredje gerningsmand, siger vicepolitiinspektør Brian Belling til Ekstra Bladet.

Ønskede intet at sige

Den 31-årige blev onsdag varetægtsfængslet i Københavns dommervagt, hvor han hverken ønskede at tage stilling til sigtelsen eller udtale sig. Han blev fængslet for 13 dage.

Klokken var 16.45 den 6. december sidste år, da de to nu fængslede mænd - ifølge sigtelsen - kom maskerede ind i Illum og gik hen til urforretningen Bucherer.

Her holdt den 36-årige personalet på afstand ved at true med pistolen, der var ladt med fem skarpe patroner, mens den 31-årige smadrede montrerne med en økse og ragede urene til sig.

Det fremgår ikke af sigtelsen, hvilken rolle den ukendte tredje gerningsmænd havde, men røverne flygtede på cykler.

Røveriet førte til en menneskejagt i indre København midt i julehandlen. Foto: Olivia Loftlund

Tre unge mænd - to på 19 og en på 18 - overværede røveriet og filmede gerningsmændene.

- I Rolex-afdelingen var der os, en kvindelig medarbejder og en vagt. Vi stod og kiggede på et ur og skulle til at gå, og så lige pludselig begynder den kvindelige medarbejder at løbe. Så kommer der to personer - en med en pistol - og siger 'get the fuck out of here', fortalte den ene af de unge mænd til Ekstra Bladet.

- Lige pludselig smadrer den ene en økse ind i ruden, og så smuttede vi, forklarede vidnet.

De løb - men gav sig alligevel til at filme gerningsmændene på afstand.

Også stort indbrud i butikken

I tirsdags fik politiet varetægtsfængslet en 29-årig mand, der sigtes for et indbrud i urforretningen i Illum 13. maj i år om natten, hvor der blev stjålet 37 Rolex-ure til en værdi af tre millioner kr. Men indbruddet i maj og røveriet i december har umiddelbart ikke nogen forbindelse.

Også 13. november 2017 blev Bucherer udsat for et væbnet røveri, hvor tre røvere truede personalet med pistol, affyrede et løst skud og knuste montrerne. Røverne flygtede med ure for knapt seks millioner kr.

Det røveri anses for opklaret efter et internationalt politisamarbejde, hvor dansk politi deltog, og hvor politiet slog til mod 14 formodede medlemmer fra den professionelle bande 'De Lyserød Pantere'.

Banden fra Serbien og Montenegro stod bag en serie røverier mod juvelerer i Europa, herunder kuppet i Illum, mener politiet.

